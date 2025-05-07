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Украина заказала боеприпасы у завода, поставившего ВСУ бракованные мины

Украина заказала боеприпасы у завода, поставившего ВСУ бракованные мины - 07.05.2025, ПРАЙМ

Украина заказала боеприпасы у завода, поставившего ВСУ бракованные мины

Агентство оборонных закупок при минобороны Украины заказало боеприпасы на 59 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов) у завода, ранее поставившего ВСУ... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T14:24+0300

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МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Агентство оборонных закупок при минобороны Украины заказало боеприпасы на 59 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов) у завода, ранее поставившего ВСУ бракованные мины, заявила в среду депутат Верховной рады Виктория Сюмар. Общественный антикоррупционный совет при минобороны Украины 20 марта сообщил, что производители минометных мин, которые ранее не выполнили взятые на себя обязательства по поставке боеприпасов, снова получили заказ. "Получила ответ руководителя агентства оборонных закупок (АОЗ) относительно новых контрактов на поставку боеприпасов. И вы знаете, 59 миллиардов гривен АОЗ снова отдало Павлоградскому химзаводу, именно тому предприятию, в отношении которого есть куча уголовных дел и руководитель которого получил подозрение СБУ за поставку некачественных мин", - написала Сюмар в социальных сетях.По ее словам, общий бюджет агентства оборонных закупок на приобретение оружия на этот год – 370 миллиардов гривен (около 8,9 миллиарда долларов), почти 60 миллиардов гривен из которых уже пошли на закупку у предприятия, поставившего ранее бракованные мины. "Мои источники, близкие к руководству минобороны намекают на то, что эти компании лоббируются "сверху", а сверху у нас в государстве лишь один орган, и это не кабмин", - добавила Сюмар.

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