Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Международные резервы Украины в апреле выросли на 10,2% - 07.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250507/ukraina-857367124.html
Международные резервы Украины в апреле выросли на 10,2%
Международные резервы Украины в апреле выросли на 10,2% - 07.05.2025, ПРАЙМ
Международные резервы Украины в апреле выросли на 10,2%
Международные резервы Украины в апреле выросли на 10,2%, составив 46,7 миллиарда долларов, сообщили в Национальном банке (центробанке) страны. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T15:22+0300
2025-05-07T15:22+0300
экономика
финансы
мировая экономика
украина
ес
всемирный банк
https://cdnn.1prime.ru/img/82728/35/827283522_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_23bca329ac5bd1273f8127510365ee80.jpg
МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в апреле выросли на 10,2%, составив 46,7 миллиарда долларов, сообщили в Национальном банке (центробанке) страны. "Международные резервы по состоянию на 1 мая составили 46,7 миллиарда долларов. В апреле они выросли на 10,2%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центробанка. "Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой – наименьшими за год объемами чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке. По сравнению с мартом они уменьшились на 17%", - поясняется там же. Уточняется, что в апреле на валютные счета правительства в центробанке поступило более 6,3 миллиона долларов от ЕС, партнеров через счета Всемирного банка и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного валютного займа. ЦБ Украины ранее также сообщал, что международные резервы в январе и феврале снижались, но в марте выросли на 5,6%, составив 42,4 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20250507/es-857360678.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82728/35/827283522_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_6fc6a198deb099c4532e4d8c1f9d8ebc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, украина, ес, всемирный банк
Экономика, Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ЕС, Всемирный банк
15:22 07.05.2025
 
Международные резервы Украины в апреле выросли на 10,2%

Нацбанк Украины: международные резервы в апреле выросли на 10,2%

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкДенежные купюры Украины
Денежные купюры Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в апреле выросли на 10,2%, составив 46,7 миллиарда долларов, сообщили в Национальном банке (центробанке) страны.
"Международные резервы по состоянию на 1 мая составили 46,7 миллиарда долларов. В апреле они выросли на 10,2%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центробанка.
"Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой – наименьшими за год объемами чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке. По сравнению с мартом они уменьшились на 17%", - поясняется там же.
Уточняется, что в апреле на валютные счета правительства в центробанке поступило более 6,3 миллиона долларов от ЕС, партнеров через счета Всемирного банка и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного валютного займа.
ЦБ Украины ранее также сообщал, что международные резервы в январе и феврале снижались, но в марте выросли на 5,6%, составив 42,4 миллиарда долларов.
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
ЕК не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в Евросоюз
13:26
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаУКРАИНАЕСВсемирный банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала