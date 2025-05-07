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Международные резервы Украины в апреле выросли на 10,2%

Международные резервы Украины в апреле выросли на 10,2% - 07.05.2025, ПРАЙМ

Международные резервы Украины в апреле выросли на 10,2%

Международные резервы Украины в апреле выросли на 10,2%, составив 46,7 миллиарда долларов, сообщили в Национальном банке (центробанке) страны. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T15:22+0300

2025-05-07T15:22+0300

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МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в апреле выросли на 10,2%, составив 46,7 миллиарда долларов, сообщили в Национальном банке (центробанке) страны. "Международные резервы по состоянию на 1 мая составили 46,7 миллиарда долларов. В апреле они выросли на 10,2%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центробанка. "Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой – наименьшими за год объемами чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке. По сравнению с мартом они уменьшились на 17%", - поясняется там же. Уточняется, что в апреле на валютные счета правительства в центробанке поступило более 6,3 миллиона долларов от ЕС, партнеров через счета Всемирного банка и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного валютного займа. ЦБ Украины ранее также сообщал, что международные резервы в январе и феврале снижались, но в марте выросли на 5,6%, составив 42,4 миллиарда долларов.

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финансы, мировая экономика, украина, ес, всемирный банк