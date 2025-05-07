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Международные резервы Украины в апреле выросли на 10,2%
Международные резервы Украины в апреле выросли на 10,2% - 07.05.2025, ПРАЙМ
Международные резервы Украины в апреле выросли на 10,2%
Международные резервы Украины в апреле выросли на 10,2%, составив 46,7 миллиарда долларов, сообщили в Национальном банке (центробанке) страны. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T15:22+0300
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МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в апреле выросли на 10,2%, составив 46,7 миллиарда долларов, сообщили в Национальном банке (центробанке) страны. "Международные резервы по состоянию на 1 мая составили 46,7 миллиарда долларов. В апреле они выросли на 10,2%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центробанка. "Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой – наименьшими за год объемами чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке. По сравнению с мартом они уменьшились на 17%", - поясняется там же. Уточняется, что в апреле на валютные счета правительства в центробанке поступило более 6,3 миллиона долларов от ЕС, партнеров через счета Всемирного банка и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного валютного займа. ЦБ Украины ранее также сообщал, что международные резервы в январе и феврале снижались, но в марте выросли на 5,6%, составив 42,4 миллиарда долларов.
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Экономика, Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ЕС, Всемирный банк
Международные резервы Украины в апреле выросли на 10,2%
Нацбанк Украины: международные резервы в апреле выросли на 10,2%
МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в апреле выросли на 10,2%, составив 46,7 миллиарда долларов, сообщили в Национальном банке (центробанке) страны.
"Международные резервы по состоянию на 1 мая составили 46,7 миллиарда долларов. В апреле они выросли на 10,2%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центробанка.
"Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой – наименьшими за год объемами чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке. По сравнению с мартом они уменьшились на 17%", - поясняется там же.
Уточняется, что в апреле на валютные счета правительства в центробанке поступило более 6,3 миллиона долларов от ЕС, партнеров через счета Всемирного банка и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного валютного займа.
ЦБ Украины ранее также сообщал, что международные резервы в январе и феврале снижались, но в марте выросли на 5,6%, составив 42,4 миллиарда долларов.
ЕК не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в Евросоюз