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Ульянов прокомментировал запрет на пролет самолетов Вучича и Фицо

Ульянов прокомментировал запрет на пролет самолетов Вучича и Фицо - 07.05.2025, ПРАЙМ

Ульянов прокомментировал запрет на пролет самолетов Вучича и Фицо

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя сообщения о запрете Польшей и странами Прибалтики перелёта в... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T00:44+0300

2025-05-07T00:44+0300

2025-05-07T00:44+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя сообщения о запрете Польшей и странами Прибалтики перелёта в своих воздушных пространствах самолётов президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Россию на празднование 80-летия Победы, заявил, что власти этих государств "совершенно не беспокоятся" о своей репутации в свете Победы над нацистами. Ранее портал издания "Вечерне новости" со ссылкой на источник писал о запрете властями Латвии вслед за Литвой перелёта в их воздушном пространстве самолёта Вучича. Портал также сообщал о подобном запрете для самолёта Фицо от властей Литвы. "Власти Латвии, Литвы и Польши запретили пролет через свои территории лидерам Сербии и Словакии, которые собираются участвовать в Параде по случаю 80-летия Победы 9 мая в Москве. Власти упомянутых трех стран совершенно не беспокоятся о своей репутации в свете состоявшейся 80 лет назад и не подлежащей пересмотру Победы над нацистами. Как вы думаете, это случайность?" - написал Ульянов в своём Telegram-канале. Ранее премьер Словакии дал понять, что некоторые страны Европейского союза не хотят давать разрешение на пролет над своей территорией его самолета в Россию, куда он должен направиться на мероприятия по случаю Дня Победы. Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.

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общество , россия, москва, сербия, словакия, александр вучич, михаил ульянов, роберт фицо, ес