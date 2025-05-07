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Урал стал лидером по среднему чеку в банкоматах "Русского стандарта"
Урал стал лидером по среднему чеку в банкоматах "Русского стандарта" - 07.05.2025, ПРАЙМ
Урал стал лидером по среднему чеку в банкоматах "Русского стандарта"
Уральский федеральный округ (УФО) стал лидером по величине среднего чека в банкоматах банка "Русский стандарт" по итогам первого квартала текущего года,... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T04:28+0300
2025-05-07T04:28+0300
2025-05-07T04:28+0300
финансы
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русский стандарт
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Уральский федеральный округ (УФО) стал лидером по величине среднего чека в банкоматах банка "Русский стандарт" по итогам первого квартала текущего года, показатель составил 18 936 рублей, говорится в исследовании банка, которое есть у РИА Новости.
"Урал стал лидером по величине среднего чека в банкоматах "Русского стандарта" по итогам первого квартала текущего года. Показатель составил 18 936 рублей", - сказано в исследовании. В его рамках были изучены количество и средние чеки всех операций снятия и внесения наличных в банкоматной сети "Русского стандарта" в первом квартале 2025 года в зависимости от географии расположения банкоматов.
По мнению аналитиков, подобное можно объяснить тем, что в состав УФО входят Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа – два лидера по доле работников с зарплатой выше среднего по стране. При этом 62% операций в банкоматах УФО пришлось на снятие средств, а 38% – на внесение.
"Второе место – у Приволжского федерального округа (ПФО). Средний чек операции в банкоматах Приволжья в первом квартале 2025 года составил 17 611 рублей. 55% операций в банкоматах ПФО приходится на снятие средств, а 45% – на внесение", - говорится в исследовании.
Аналитики отмечают, что ПФО – один из крупнейших аграрных регионов России. Этим, помимо прочего, можно объяснить высокий спрос на наличные деньги для покупки и продажи сельхозпродукции на рынках и в продуктовых лавках. Речная рыбалка, которой славится округ, также повышает спрос на наличные для покупки-продажи свежего улова.
"На третьей строчке рейтинга регионов – Центральный федеральный округ (ЦФО), который благодаря входящим в его состав крупнейшим российским мегаполисам отличает особенно активная финансовая жизнь. Средний чек одной операции в первом квартале 2025 года здесь составил 17 299 руб. Соотношение операций снятия средств к внесению по их числу в банкоматах ЦФО – 55% к 45%", - заключили аналитики.
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финансы, банки, россия, русский стандарт
Финансы, Банки, РОССИЯ, Русский стандарт
Урал стал лидером по среднему чеку в банкоматах "Русского стандарта"
"Русский стандарт": Урал стал лидером по величине среднего чека в банкоматах банка
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Уральский федеральный округ (УФО) стал лидером по величине среднего чека в банкоматах банка "Русский стандарт" по итогам первого квартала текущего года, показатель составил 18 936 рублей, говорится в исследовании банка, которое есть у РИА Новости.
"Урал стал лидером по величине среднего чека в банкоматах "Русского стандарта" по итогам первого квартала текущего года. Показатель составил 18 936 рублей", - сказано в исследовании. В его рамках были изучены количество и средние чеки всех операций снятия и внесения наличных в банкоматной сети "Русского стандарта" в первом квартале 2025 года в зависимости от географии расположения банкоматов.
По мнению аналитиков, подобное можно объяснить тем, что в состав УФО входят Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа – два лидера по доле работников с зарплатой выше среднего по стране. При этом 62% операций в банкоматах УФО пришлось на снятие средств, а 38% – на внесение.
"Второе место – у Приволжского федерального округа (ПФО). Средний чек операции в банкоматах Приволжья в первом квартале 2025 года составил 17 611 рублей. 55% операций в банкоматах ПФО приходится на снятие средств, а 45% – на внесение", - говорится в исследовании.
Аналитики отмечают, что ПФО – один из крупнейших аграрных регионов России. Этим, помимо прочего, можно объяснить высокий спрос на наличные деньги для покупки и продажи сельхозпродукции на рынках и в продуктовых лавках. Речная рыбалка, которой славится округ, также повышает спрос на наличные для покупки-продажи свежего улова.
"На третьей строчке рейтинга регионов – Центральный федеральный округ (ЦФО), который благодаря входящим в его состав крупнейшим российским мегаполисам отличает особенно активная финансовая жизнь. Средний чек одной операции в первом квартале 2025 года здесь составил 17 299 руб. Соотношение операций снятия средств к внесению по их числу в банкоматах ЦФО – 55% к 45%", - заключили аналитики.