Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне начали чаще ездить в Узбекистан - 07.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250507/uzbekistan-857359534.html
Россияне начали чаще ездить в Узбекистан
Россияне начали чаще ездить в Узбекистан - 07.05.2025, ПРАЙМ
Россияне начали чаще ездить в Узбекистан
Число туристов из России, посетивших в Узбекистан в январе-апреле этого года выросло на 4%, до 270 тысяч человек, сообщили РИА Новости в комитете по туризму... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T13:06+0300
2025-05-07T13:06+0300
туризм
бизнес
россия
узбекистан
казахстан
https://cdnn.1prime.ru/img/84080/63/840806345_0:125:2771:1684_1920x0_80_0_0_fc8413cfac4bc9d243ec585e06a90337.jpg
ТАШКЕНТ, 7 мая – ПРАЙМ. Число туристов из России, посетивших в Узбекистан в январе-апреле этого года выросло на 4%, до 270 тысяч человек, сообщили РИА Новости в комитете по туризму республики. "Число туристов из России в Узбекистане в январе-апреле этого года выросло до 270 тысяч человек против 230,7 тысячи годом ранее", - сказал представитель ведомства. Таким образом, проток российских туристов в республику за четыре месяца этого года составил 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Ранее ведомство сообщало, что Узбекистан в апреле посетили более 1 миллиона туристов, это рекордный ежемесячный показатель для республики и на 24% больше годом ранее. По итогам 2024 года, число зарубежных туристов, посетивших Узбекистан, выросло в полтора раза до 10,2 миллиона человек. При этом число туристов из России увеличилось на 20%, до 870 тысяч человек, в 2025 году планируется превысить отметку в 1 миллион гостей из РФ. Российские туристы занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран - Казахстана, Таджикистана и Киргизии.
https://1prime.ru/20250505/import-857267615.html
узбекистан
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84080/63/840806345_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_fed787ef2163d087e30f480558c504d6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, узбекистан, казахстан
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН
13:06 07.05.2025
 
Россияне начали чаще ездить в Узбекистан

Турпоток из России в Узбекистан в январе-апреле вырос до 270 тысяч человек

Ташкент, Узбекистан
Ташкент, Узбекистан
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 7 мая – ПРАЙМ. Число туристов из России, посетивших в Узбекистан в январе-апреле этого года выросло на 4%, до 270 тысяч человек, сообщили РИА Новости в комитете по туризму республики.
"Число туристов из России в Узбекистане в январе-апреле этого года выросло до 270 тысяч человек против 230,7 тысячи годом ранее", - сказал представитель ведомства.
Таким образом, проток российских туристов в республику за четыре месяца этого года составил 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Ранее ведомство сообщало, что Узбекистан в апреле посетили более 1 миллиона туристов, это рекордный ежемесячный показатель для республики и на 24% больше годом ранее.
По итогам 2024 года, число зарубежных туристов, посетивших Узбекистан, выросло в полтора раза до 10,2 миллиона человек. При этом число туристов из России увеличилось на 20%, до 870 тысяч человек, в 2025 году планируется превысить отметку в 1 миллион гостей из РФ. Российские туристы занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран - Казахстана, Таджикистана и Киргизии.
Продажа овощей в магазине Азбука Вкуса в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
Россия в январе-марте лидировала по импорту капусты из Узбекистана
5 мая, 08:34
 
ТуризмБизнесРОССИЯУЗБЕКИСТАНКАЗАХСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала