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Россияне начали чаще ездить в Узбекистан
Россияне начали чаще ездить в Узбекистан - 07.05.2025, ПРАЙМ
Россияне начали чаще ездить в Узбекистан
Число туристов из России, посетивших в Узбекистан в январе-апреле этого года выросло на 4%, до 270 тысяч человек, сообщили РИА Новости в комитете по туризму... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T13:06+0300
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ТАШКЕНТ, 7 мая – ПРАЙМ. Число туристов из России, посетивших в Узбекистан в январе-апреле этого года выросло на 4%, до 270 тысяч человек, сообщили РИА Новости в комитете по туризму республики. "Число туристов из России в Узбекистане в январе-апреле этого года выросло до 270 тысяч человек против 230,7 тысячи годом ранее", - сказал представитель ведомства. Таким образом, проток российских туристов в республику за четыре месяца этого года составил 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Ранее ведомство сообщало, что Узбекистан в апреле посетили более 1 миллиона туристов, это рекордный ежемесячный показатель для республики и на 24% больше годом ранее. По итогам 2024 года, число зарубежных туристов, посетивших Узбекистан, выросло в полтора раза до 10,2 миллиона человек. При этом число туристов из России увеличилось на 20%, до 870 тысяч человек, в 2025 году планируется превысить отметку в 1 миллион гостей из РФ. Российские туристы занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран - Казахстана, Таджикистана и Киргизии.
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туризм, бизнес, россия, узбекистан, казахстан
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН
Россияне начали чаще ездить в Узбекистан
Турпоток из России в Узбекистан в январе-апреле вырос до 270 тысяч человек
ТАШКЕНТ, 7 мая – ПРАЙМ. Число туристов из России, посетивших в Узбекистан в январе-апреле этого года выросло на 4%, до 270 тысяч человек, сообщили РИА Новости в комитете по туризму республики.
"Число туристов из России в Узбекистане в январе-апреле этого года выросло до 270 тысяч человек против 230,7 тысячи годом ранее", - сказал представитель ведомства.
Таким образом, проток российских туристов в республику за четыре месяца этого года составил 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Ранее ведомство сообщало, что Узбекистан в апреле посетили более 1 миллиона туристов, это рекордный ежемесячный показатель для республики и на 24% больше годом ранее.
По итогам 2024 года, число зарубежных туристов, посетивших Узбекистан, выросло в полтора раза до 10,2 миллиона человек. При этом число туристов из России увеличилось на 20%, до 870 тысяч человек, в 2025 году планируется превысить отметку в 1 миллион гостей из РФ. Российские туристы занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран - Казахстана, Таджикистана и Киргизии.
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