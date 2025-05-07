https://1prime.ru/20250507/vatikan-857382066.html
Кардиналы не смогли с первого раза избрать нового папу римского
Кардиналы не смогли с первого раза избрать нового папу римского - 07.05.2025, ПРАЙМ
Кардиналы не смогли с первого раза избрать нового папу римского
Участники проходящего в Ватикане конклава, где должен быть избран новый папа Римский, по итогам первого тура голосования не смогли определиться с выбором — из... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T22:31+0300
2025-05-07T22:31+0300
2025-05-07T22:31+0300
ватикан
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ВАТИКАН, 7 мая — ПРАЙМ. Участники проходящего в Ватикане конклава, где должен быть избран новый папа Римский, по итогам первого тура голосования не смогли определиться с выбором — из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца идет черный дым, передает корреспондент РИА Новости. Объявления пришлось ожидать на два часа дольше, чем было запланировано.В конклаве участвуют 133 члена Кардинальской коллегии. Перед тем, как двери Сикстинской капеллы закрылись, участники дали клятву хранить в секрете все, что связано с выборами нового папы. Для избрания на Апостольский престол будущий понтифик должен заручиться поддержкой по меньшей мере двух третей кардиналов-выборщиков, то есть набрать не менее 89 голосов. Известия о результатах первого тура, начавшегося после 17.45 (18.45 мск) и продолжавшегося несколько часов, на площади Святого Петра в Ватикане ожидала толпа верующих, их численность достигла 45 тысяч человек, согласно сообщению портала Vatican News. Скрасить время им помогали чайки, которые то и дело оказывались на кадрах трансляции возле заветной трубы. Черный дым верующие встретили возгласами разочарования, после чего стали быстро расходиться.После голосования должно пройти богослужение Вечерни, после чего "князья церкви" направятся в Дом святой Марфы - гостевой дом по соседству с собором святого Петра. В четверг и последующие дни будет проводиться по четыре сессии голосования – две в первой и две во второй половине дня, после которых, при неудачном их исходе, итоги будет объявляться через черный дым в районе полудня и 19 часов местного время. Если кардиналы придут к избранию понтифика на первом и третьем за день раундах, белого дыма можно ожидать в 10.30 или 17.30 местного времени, как и спустя два часа при победе на втором и четвертом. В четверг кардиналы позавтракают рано утром, после чего отслужат мессу и вновь приступят к голосованию.
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ватикан
Кардиналы не смогли с первого раза избрать нового папу римского
Конклав не смог избрать нового Папу в первом туре голосования
ВАТИКАН, 7 мая — ПРАЙМ. Участники проходящего в Ватикане конклава, где должен быть избран новый папа Римский, по итогам первого тура голосования не смогли определиться с выбором — из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца идет черный дым, передает корреспондент РИА Новости.
Объявления пришлось ожидать на два часа дольше, чем было запланировано.
В конклаве участвуют 133 члена Кардинальской коллегии. Перед тем, как двери Сикстинской капеллы закрылись, участники дали клятву хранить в секрете все, что связано с выборами нового папы. Для избрания на Апостольский престол будущий понтифик должен заручиться поддержкой по меньшей мере двух третей кардиналов-выборщиков, то есть набрать не менее 89 голосов.
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Известия о результатах первого тура, начавшегося после 17.45 (18.45 мск) и продолжавшегося несколько часов, на площади Святого Петра в Ватикане ожидала толпа верующих, их численность достигла 45 тысяч человек, согласно сообщению портала Vatican News. Скрасить время им помогали чайки, которые то и дело оказывались на кадрах трансляции возле заветной трубы.
Черный дым верующие встретили возгласами разочарования, после чего стали быстро расходиться.
После голосования должно пройти богослужение Вечерни, после чего "князья церкви" направятся в Дом святой Марфы - гостевой дом по соседству с собором святого Петра. В четверг и последующие дни будет проводиться по четыре сессии голосования – две в первой и две во второй половине дня, после которых, при неудачном их исходе, итоги будет объявляться через черный дым в районе полудня и 19 часов местного время. Если кардиналы придут к избранию понтифика на первом и третьем за день раундах, белого дыма можно ожидать в 10.30 или 17.30 местного времени, как и спустя два часа при победе на втором и четвертом.
В четверг кардиналы позавтракают рано утром, после чего отслужат мессу и вновь приступят к голосованию.