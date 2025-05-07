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Турпоток России и Венесуэлы в 2024 году вырос на 15 процентов
Турпоток России и Венесуэлы в 2024 году вырос на 15 процентов - 07.05.2025, ПРАЙМ
Турпоток России и Венесуэлы в 2024 году вырос на 15 процентов
Рост туристического потока между Россией и Венесуэлой год к году составил 15%, при этом ожидается, что турпоток между странами будет увеличиваться более... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T18:12+0300
2025-05-07T18:12+0300
2025-05-07T18:12+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Рост туристического потока между Россией и Венесуэлой год к году составил 15%, при этом ожидается, что турпоток между странами будет увеличиваться более высокими темпами, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "С Венесуэлой 15% вот год к году был, мы считаем, что будет увеличиваться гораздо более высокими темпами", - сказал он, отвечая на вопрос о турпотоке между Россией и Венесуэлой. Президент Венесуэлы Николас Мадуро 7 мая приехал в Россию с официальным визитом. В среду в Кремле состоялись переговоры президентов двух стран, которые продолжались более двух часов. Мадуро останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
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венесуэла, россия, николас мадуро, дмитрий чернышенко, туризм
Экономика, ВЕНЕСУЭЛА, РОССИЯ, Николас Мадуро, Дмитрий Чернышенко, Туризм
Турпоток России и Венесуэлы в 2024 году вырос на 15 процентов
Чернышенко: турпоток РФ и Венесуэлы в 2024 году вырос на 15%, темпы роста будут ускоряться
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Рост туристического потока между Россией и Венесуэлой год к году составил 15%, при этом ожидается, что турпоток между странами будет увеличиваться более высокими темпами, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"С Венесуэлой 15% вот год к году был, мы считаем, что будет увеличиваться гораздо более высокими темпами", - сказал он, отвечая на вопрос о турпотоке между Россией и Венесуэлой.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 7 мая приехал в Россию с официальным визитом. В среду в Кремле состоялись переговоры президентов двух стран, которые продолжались более двух часов. Мадуро останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
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