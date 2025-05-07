https://1prime.ru/20250507/venesuela-857375688.html

Россия и Венесуэла расширят сотрудничество в сфере здравоохранения

Россия и Венесуэла расширят сотрудничество в сфере здравоохранения - 07.05.2025, ПРАЙМ

Россия и Венесуэла расширят сотрудничество в сфере здравоохранения

Россия и Венесуэла договорились расширять сотрудничество в сфере здравоохранения. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T18:19+0300

2025-05-07T18:19+0300

2025-05-07T18:19+0300

венесуэла

россия

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия и Венесуэла договорились расширять сотрудничество в сфере здравоохранения. Текст договора между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве опубликован на сайте Кремля. "Стороны поощряют расширение сотрудничества в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, в том числе путем заключения соответствующих соглашений по линии министерств здравоохранения Российской Федерации и Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в сообщении.

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венесуэла, россия