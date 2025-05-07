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Россия и Венесуэла расширят сотрудничество в сфере здравоохранения
Россия и Венесуэла расширят сотрудничество в сфере здравоохранения - 07.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Венесуэла расширят сотрудничество в сфере здравоохранения
Россия и Венесуэла договорились расширять сотрудничество в сфере здравоохранения. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T18:19+0300
2025-05-07T18:19+0300
2025-05-07T18:19+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия и Венесуэла договорились расширять сотрудничество в сфере здравоохранения. Текст договора между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве опубликован на сайте Кремля. "Стороны поощряют расширение сотрудничества в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, в том числе путем заключения соответствующих соглашений по линии министерств здравоохранения Российской Федерации и Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в сообщении.
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венесуэла, россия
Россия и Венесуэла расширят сотрудничество в сфере здравоохранения
РФ и Венесуэла договорились расширять сотрудничество в сфере здравоохранения - документ
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия и Венесуэла договорились расширять сотрудничество в сфере здравоохранения.
Текст договора между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве опубликован на сайте Кремля.
"Стороны поощряют расширение сотрудничества в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, в том числе путем заключения соответствующих соглашений по линии министерств здравоохранения Российской Федерации и Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в сообщении.
Россия и Венесуэла будут выступать против односторонних санкций