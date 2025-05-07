Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Венесуэла расширят сотрудничество в сфере здравоохранения - 07.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250507/venesuela-857375688.html
Россия и Венесуэла расширят сотрудничество в сфере здравоохранения
Россия и Венесуэла расширят сотрудничество в сфере здравоохранения - 07.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Венесуэла расширят сотрудничество в сфере здравоохранения
Россия и Венесуэла договорились расширять сотрудничество в сфере здравоохранения. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T18:19+0300
2025-05-07T18:19+0300
венесуэла
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84187/35/841873557_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3204583fdcea49ceaf0939b3e27ad3f5.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия и Венесуэла договорились расширять сотрудничество в сфере здравоохранения. Текст договора между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве опубликован на сайте Кремля. "Стороны поощряют расширение сотрудничества в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, в том числе путем заключения соответствующих соглашений по линии министерств здравоохранения Российской Федерации и Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250507/sanktsii-857375467.html
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84187/35/841873557_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_1dfa908c6ea4fb66bdd8454396c77a77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венесуэла, россия
ВЕНЕСУЭЛА, РОССИЯ
18:19 07.05.2025
 
Россия и Венесуэла расширят сотрудничество в сфере здравоохранения

РФ и Венесуэла договорились расширять сотрудничество в сфере здравоохранения - документ

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГорода мира. Каракас
Города мира. Каракас - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия и Венесуэла договорились расширять сотрудничество в сфере здравоохранения.
Текст договора между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве опубликован на сайте Кремля.
"Стороны поощряют расширение сотрудничества в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, в том числе путем заключения соответствующих соглашений по линии министерств здравоохранения Российской Федерации и Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в сообщении.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Россия и Венесуэла будут выступать против односторонних санкций
18:17
 
ВЕНЕСУЭЛАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала