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Россия и Венесуэла договорились расширять прямое авиасообщение

Россия и Венесуэла договорились расширять прямое авиасообщение - 07.05.2025, ПРАЙМ

Россия и Венесуэла договорились расширять прямое авиасообщение

Россия и Венесуэла намерены расширять прямое авиасообщение в интересах развития туризма, говорится в договоре между Российской Федерацией и Боливарианской... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T18:22+0300

2025-05-07T18:22+0300

2025-05-07T18:50+0300

экономика

венесуэла

россия

туризм

авиатранспорт

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия и Венесуэла намерены расширять прямое авиасообщение в интересах развития туризма, говорится в договоре между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве. Документ опубликован на сайте Кремля. "Стороны содействуют формированию устойчивой к внешним ограничениям транспортно-логистической инфраструктуры для обеспечения надежных каналов международных перевозок грузов морским и воздушным путем, а также расширению прямого регулярного авиасообщения между двумя государствами в интересах развития культурно-гуманитарных, туристических и частных обменов", - говорится в тексте документа.Как заявил журналистам глава Минтранса РФ Роман Старовойт по итогам переговоров президента России Владимира Путина с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, Россия готова принимать больше участия в развитии авиасообщения с Венесуэлой, если маршрут между странами будет развит."У нас Conviasa… летает. Не часто, но летаем. Поэтому, если маршрут будет раскатан, то мы больше готовы принимать участие в этих направлениях", - сказал министр.Венесуэльская авиакомпания Conviasa выполняет прямые рейсы между Москвой и Каракасом.

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венесуэла, россия, туризм, авиатранспорт