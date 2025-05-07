https://1prime.ru/20250507/venesuela-857376046.html
Россия и Венесуэла договорились расширять прямое авиасообщение
Россия и Венесуэла договорились расширять прямое авиасообщение - 07.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Венесуэла договорились расширять прямое авиасообщение
Россия и Венесуэла намерены расширять прямое авиасообщение в интересах развития туризма, говорится в договоре между Российской Федерацией и Боливарианской... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T18:22+0300
2025-05-07T18:22+0300
2025-05-07T18:50+0300
экономика
венесуэла
россия
туризм
авиатранспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/84187/31/841873113_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8f6ea5463ac75539ae670a44130c944e.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия и Венесуэла намерены расширять прямое авиасообщение в интересах развития туризма, говорится в договоре между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве. Документ опубликован на сайте Кремля. "Стороны содействуют формированию устойчивой к внешним ограничениям транспортно-логистической инфраструктуры для обеспечения надежных каналов международных перевозок грузов морским и воздушным путем, а также расширению прямого регулярного авиасообщения между двумя государствами в интересах развития культурно-гуманитарных, туристических и частных обменов", - говорится в тексте документа.Как заявил журналистам глава Минтранса РФ Роман Старовойт по итогам переговоров президента России Владимира Путина с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, Россия готова принимать больше участия в развитии авиасообщения с Венесуэлой, если маршрут между странами будет развит."У нас Conviasa… летает. Не часто, но летаем. Поэтому, если маршрут будет раскатан, то мы больше готовы принимать участие в этих направлениях", - сказал министр.Венесуэльская авиакомпания Conviasa выполняет прямые рейсы между Москвой и Каракасом.
https://1prime.ru/20250507/venesuela-857375115.html
венесуэла
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84187/31/841873113_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_189ff16840b924fe2908080c7858719e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, россия, туризм, авиатранспорт
Экономика, ВЕНЕСУЭЛА, РОССИЯ, Туризм, Авиатранспорт
Россия и Венесуэла договорились расширять прямое авиасообщение
Россия и Венесуэла намерены расширять прямое авиасообщение в интересах туризма
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия и Венесуэла намерены расширять прямое авиасообщение в интересах развития туризма, говорится в договоре между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве.
Документ опубликован на сайте Кремля.
"Стороны содействуют формированию устойчивой к внешним ограничениям транспортно-логистической инфраструктуры для обеспечения надежных каналов международных перевозок грузов морским и воздушным путем, а также расширению прямого регулярного авиасообщения между двумя государствами в интересах развития культурно-гуманитарных, туристических и частных обменов", - говорится в тексте документа.
Турпоток России и Венесуэлы в 2024 году вырос на 15 процентов
Как заявил журналистам глава Минтранса РФ Роман Старовойт по итогам переговоров президента России Владимира Путина с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, Россия готова принимать больше участия в развитии авиасообщения с Венесуэлой, если маршрут между странами будет развит.
"У нас Conviasa… летает. Не часто, но летаем. Поэтому, если маршрут будет раскатан, то мы больше готовы принимать участие в этих направлениях", - сказал министр.
Венесуэльская авиакомпания Conviasa выполняет прямые рейсы между Москвой и Каракасом.