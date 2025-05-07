Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Венесуэла договорились расширять прямое авиасообщение - 07.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250507/venesuela-857376046.html
Россия и Венесуэла договорились расширять прямое авиасообщение
Россия и Венесуэла договорились расширять прямое авиасообщение - 07.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Венесуэла договорились расширять прямое авиасообщение
Россия и Венесуэла намерены расширять прямое авиасообщение в интересах развития туризма, говорится в договоре между Российской Федерацией и Боливарианской... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T18:22+0300
2025-05-07T18:50+0300
экономика
венесуэла
россия
туризм
авиатранспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/84187/31/841873113_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8f6ea5463ac75539ae670a44130c944e.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия и Венесуэла намерены расширять прямое авиасообщение в интересах развития туризма, говорится в договоре между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве. Документ опубликован на сайте Кремля. "Стороны содействуют формированию устойчивой к внешним ограничениям транспортно-логистической инфраструктуры для обеспечения надежных каналов международных перевозок грузов морским и воздушным путем, а также расширению прямого регулярного авиасообщения между двумя государствами в интересах развития культурно-гуманитарных, туристических и частных обменов", - говорится в тексте документа.Как заявил журналистам глава Минтранса РФ Роман Старовойт по итогам переговоров президента России Владимира Путина с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, Россия готова принимать больше участия в развитии авиасообщения с Венесуэлой, если маршрут между странами будет развит."У нас Conviasa… летает. Не часто, но летаем. Поэтому, если маршрут будет раскатан, то мы больше готовы принимать участие в этих направлениях", - сказал министр.Венесуэльская авиакомпания Conviasa выполняет прямые рейсы между Москвой и Каракасом.
https://1prime.ru/20250507/venesuela-857375115.html
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84187/31/841873113_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_189ff16840b924fe2908080c7858719e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венесуэла, россия, туризм, авиатранспорт
Экономика, ВЕНЕСУЭЛА, РОССИЯ, Туризм, Авиатранспорт
18:22 07.05.2025 (обновлено: 18:50 07.05.2025)
 
Россия и Венесуэла договорились расширять прямое авиасообщение

Россия и Венесуэла намерены расширять прямое авиасообщение в интересах туризма

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкГорода мира. Каракас
Города мира. Каракас - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия и Венесуэла намерены расширять прямое авиасообщение в интересах развития туризма, говорится в договоре между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве.
Документ опубликован на сайте Кремля.
"Стороны содействуют формированию устойчивой к внешним ограничениям транспортно-логистической инфраструктуры для обеспечения надежных каналов международных перевозок грузов морским и воздушным путем, а также расширению прямого регулярного авиасообщения между двумя государствами в интересах развития культурно-гуманитарных, туристических и частных обменов", - говорится в тексте документа.
Города мира. Каракас - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Турпоток России и Венесуэлы в 2024 году вырос на 15 процентов
18:12
Как заявил журналистам глава Минтранса РФ Роман Старовойт по итогам переговоров президента России Владимира Путина с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, Россия готова принимать больше участия в развитии авиасообщения с Венесуэлой, если маршрут между странами будет развит.
"У нас Conviasa… летает. Не часто, но летаем. Поэтому, если маршрут будет раскатан, то мы больше готовы принимать участие в этих направлениях", - сказал министр.
Венесуэльская авиакомпания Conviasa выполняет прямые рейсы между Москвой и Каракасом.
 
ЭкономикаВЕНЕСУЭЛАРОССИЯТуризмАвиатранспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала