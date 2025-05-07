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Москва и Каракас сформируют независимую финансовую инфраструктуру - 07.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250507/venesuela-857376514.html
Москва и Каракас сформируют независимую финансовую инфраструктуру
Москва и Каракас сформируют независимую финансовую инфраструктуру - 07.05.2025, ПРАЙМ
Москва и Каракас сформируют независимую финансовую инфраструктуру
Москва и Каракас договорились содействовать формированию независимой российско-венесуэльской финансовой инфраструктуры. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T18:33+0300
2025-05-07T18:33+0300
экономика
россия
венесуэла
финансы
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Москва и Каракас договорились содействовать формированию независимой российско-венесуэльской финансовой инфраструктуры. Текст договора между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве опубликован на сайте Кремля. "Стороны способствуют формированию независимой российско-венесуэльской финансовой инфраструктуры", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20250507/venesuela-857376046.html
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россия, венесуэла, финансы
Экономика, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, Финансы
18:33 07.05.2025
 
Москва и Каракас сформируют независимую финансовую инфраструктуру

Москва и Каракас будут формировать независимую финансовую инфраструктуру двух стран

© РИА Новости . POOL/Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . POOL/Михаил Метцель
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Москва и Каракас договорились содействовать формированию независимой российско-венесуэльской финансовой инфраструктуры.
Текст договора между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве опубликован на сайте Кремля.
"Стороны способствуют формированию независимой российско-венесуэльской финансовой инфраструктуры", - говорится в документе.
Города мира. Каракас - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Россия и Венесуэла договорились расширять прямое авиасообщение
18:22
 
ЭкономикаРОССИЯВЕНЕСУЭЛАФинансы
 
 
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