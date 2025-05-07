https://1prime.ru/20250507/venesuela-857376514.html

Москва и Каракас сформируют независимую финансовую инфраструктуру

Москва и Каракас сформируют независимую финансовую инфраструктуру - 07.05.2025, ПРАЙМ

Москва и Каракас сформируют независимую финансовую инфраструктуру

Москва и Каракас договорились содействовать формированию независимой российско-венесуэльской финансовой инфраструктуры. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T18:33+0300

2025-05-07T18:33+0300

2025-05-07T18:33+0300

экономика

россия

венесуэла

финансы

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Москва и Каракас договорились содействовать формированию независимой российско-венесуэльской финансовой инфраструктуры. Текст договора между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве опубликован на сайте Кремля. "Стороны способствуют формированию независимой российско-венесуэльской финансовой инфраструктуры", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20250507/venesuela-857376046.html

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россия, венесуэла, финансы