https://1prime.ru/20250507/venesuela-857376514.html
Москва и Каракас сформируют независимую финансовую инфраструктуру
Москва и Каракас сформируют независимую финансовую инфраструктуру - 07.05.2025, ПРАЙМ
Москва и Каракас сформируют независимую финансовую инфраструктуру
Москва и Каракас договорились содействовать формированию независимой российско-венесуэльской финансовой инфраструктуры. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T18:33+0300
2025-05-07T18:33+0300
2025-05-07T18:33+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Москва и Каракас договорились содействовать формированию независимой российско-венесуэльской финансовой инфраструктуры. Текст договора между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве опубликован на сайте Кремля. "Стороны способствуют формированию независимой российско-венесуэльской финансовой инфраструктуры", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20250507/venesuela-857376046.html
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россия, венесуэла, финансы
Экономика, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, Финансы
Москва и Каракас сформируют независимую финансовую инфраструктуру
Москва и Каракас будут формировать независимую финансовую инфраструктуру двух стран
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Москва и Каракас договорились содействовать формированию независимой российско-венесуэльской финансовой инфраструктуры.
Текст договора между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве опубликован на сайте Кремля.
"Стороны способствуют формированию независимой российско-венесуэльской финансовой инфраструктуры", - говорится в документе.
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