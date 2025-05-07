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Вэнс: США хотят, чтобы Москва и Киев начали говорить друг с другом

Вэнс: США хотят, чтобы Москва и Киев начали говорить друг с другом - 07.05.2025, ПРАЙМ

Вэнс: США хотят, чтобы Москва и Киев начали говорить друг с другом

Соединенные Штаты считают абсурдным тот факт, что Россия и Украина по-прежнему не ведут конструктивный диалог о завершении текущего конфликта. Об этом в рамках... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T16:54+0300

2025-05-07T16:54+0300

2025-05-07T16:54+0300

политика

россия

сша

украина

джей ди вэнс

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты считают абсурдным тот факт, что Россия и Украина по-прежнему не ведут конструктивный диалог о завершении текущего конфликта. Об этом в рамках дискуссии в Вашингтоне заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.По словам вице-президента, американская сторона ожидает, что Москва и Киев начнут говорить друг с другом."По нашему мнению, абсурдно, что эта война продолжается так долго, а две стороны до сих пор не обсуждают предметно, что необходимо для её завершения", — отметил он.По словам Вэнса, президент США Дональд Трамп нацелен на продвижение переговорного процесса и ожидает четкой формулировки требований обеих сторон. Он также подчеркнул, что другие государства должны понять позицию Москвы, даже если они не готовы ее принять.Вэнс добавил, что США не разделяют мнение о том, что Россия не заинтересована в достижении мирного соглашения по Украине.

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россия, сша, украина, джей ди вэнс