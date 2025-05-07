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США хотят долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, заявил Вэнс
США хотят долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, заявил Вэнс - 07.05.2025, ПРАЙМ
США хотят долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, заявил Вэнс
США пытаются уйти от идеи 30-дневного прекращения огня на Украине в пользу обсуждения контуров долгосрочного урегулирования конфликта, заявил вице-президент... | 07.05.2025, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. США пытаются уйти от идеи 30-дневного прекращения огня на Украине в пользу обсуждения контуров долгосрочного урегулирования конфликта, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. "Русские сказали, что "30-дневное прекращение огня не в наших стратегических интересах", поэтому мы попытались оставить одержимость 30-дневным прекращением огня и уделить больше внимания тому, как будет выглядеть долгосрочное урегулирование, и мы попытались последовательно двигать процесс вперед", - сказал Вэнс, выступая в рамках дискуссии в Вашингтоне, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности. Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. После объявления Россией перемирия ко Дню Победы Владимир Зеленский в ответ заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
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Политика, Мировая экономика, Общество , ВАШИНГТОН, США, УКРАИНА, Джей Ди Вэнс, Владимир Путин, Владимир Зеленский
США хотят долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, заявил Вэнс
Вице-президент США Вэнс: США пытаются уйти от идеи 30-дневного прекращения огня на Украине
ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. США пытаются уйти от идеи 30-дневного прекращения огня на Украине в пользу обсуждения контуров долгосрочного урегулирования конфликта, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
"Русские сказали, что "30-дневное прекращение огня не в наших стратегических интересах", поэтому мы попытались оставить одержимость 30-дневным прекращением огня и уделить больше внимания тому, как будет выглядеть долгосрочное урегулирование, и мы попытались последовательно двигать процесс вперед", - сказал Вэнс, выступая в рамках дискуссии в Вашингтоне, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности.
Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. После объявления Россией перемирия ко Дню Победы Владимир Зеленский в ответ заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
Вэнс: США хотят, чтобы Москва и Киев начали говорить друг с другом