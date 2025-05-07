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Orsted приостанавливает проект по созданию крупной ВЭС на севере Британии
Orsted приостанавливает проект по созданию крупной ВЭС на севере Британии - 07.05.2025, ПРАЙМ
Orsted приостанавливает проект по созданию крупной ВЭС на севере Британии
Датская энергетическая компания Orsted в среду заявила, что приостанавливает реализацию проекта по созданию одной из крупнейших в мире ветряных электростанций... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T20:57+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Датская энергетическая компания Orsted в среду заявила, что приостанавливает реализацию проекта по созданию одной из крупнейших в мире ветряных электростанций (ВЭС) в Великобритании из-за роста затрат. В рамках проекта Hornsea 4 компания намеревалась построить на побережье графства Йоркшир одну из крупнейших в стране и мире ВЭС мощностью 2,4 ГВт, которая могла бы обеспечить электричеством порядка миллиона домохозяйств. "Orsted приняла решение на данный момент прекратить дальнейшие расходы на проект и расторгнуть контракты по цепочке поставок", - говорится в официальном заявлении компании. Отмечается, что в ходе реализации проекта компания столкнулась с ростом затрат, повышением процентных ставок и все большими рисками не уложиться в срок. Это уже не первый случай отказала компаний от строительства ВЭС в Великобритании. В 2023 году шведская Vattenfall также из-за роста затрат приостановила строительство ветряной электростанции мощностью 1,4 ГВт у побережья Норфолка. Ранее правительство Британии признало проблему роста затрат в отрасли. В министерстве энергетической безопасности заявили, что на затраты влияет "глобальная инфляция и ограничения в цепочках поставок".
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великобритания, дания, ветроэнергетика
Энергетика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ДАНИЯ, ветроэнергетика
Orsted приостанавливает проект по созданию крупной ВЭС на севере Британии
Датская Orsted приостанавливает проект по созданию крупной ВЭС на севере Британии
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Датская энергетическая компания Orsted в среду заявила, что приостанавливает реализацию проекта по созданию одной из крупнейших в мире ветряных электростанций (ВЭС) в Великобритании из-за роста затрат.
В рамках проекта Hornsea 4 компания намеревалась построить на побережье графства Йоркшир одну из крупнейших в стране и мире ВЭС мощностью 2,4 ГВт, которая могла бы обеспечить электричеством порядка миллиона домохозяйств.
"Orsted приняла решение на данный момент прекратить дальнейшие расходы на проект и расторгнуть контракты по цепочке поставок", - говорится в официальном заявлении компании.
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Отмечается, что в ходе реализации проекта компания столкнулась с ростом затрат, повышением процентных ставок и все большими рисками не уложиться в срок.
Это уже не первый случай отказала компаний от строительства ВЭС в Великобритании. В 2023 году шведская Vattenfall также из-за роста затрат приостановила строительство ветряной электростанции мощностью 1,4 ГВт у побережья Норфолка.
Ранее правительство Британии признало проблему роста затрат в отрасли. В министерстве энергетической безопасности заявили, что на затраты влияет "глобальная инфляция и ограничения в цепочках поставок".