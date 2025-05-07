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Аэропорт "Внуково" восстановил работу в штатном режиме
Аэропорт "Внуково" восстановил работу в штатном режиме - 07.05.2025, ПРАЙМ
Аэропорт "Внуково" восстановил работу в штатном режиме
Аэропорт "Внуково" восстановил работу в штатном режиме после 10 часов запрета на прием и выпуск самолетов, сообщили в авиагавани. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T17:05+0300
2025-05-07T17:05+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" восстановил работу в штатном режиме после 10 часов запрета на прием и выпуск самолетов, сообщили в авиагавани. Во вторник с 18.20 мск в аэропорту "Внуково" были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В 4.08 мск среды ограничения на полеты были сняты. "Международный аэропорт Внуково восстановил работу в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе. Там добавили, что приоритетом работы аэропорта является безопасность полетов, поэтому в расписание были внесены изменения, 58 рейсов были направлены на запасные аэродромы. В аэропорту был развернут оперативный штаб по сбойной ситуации. Было задействовано максимальное усиление дежурных смен персонала и производственных ресурсов для скорейшего урегулирования ситуации и возвращения к привычному расписанию полетов. Во "Внуково" при входе в терминал может потребоваться предъявление посадочного талона или маршрутной квитанции.
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бизнес, москва, аэропорт внуково
Бизнес, МОСКВА, аэропорт Внуково
Аэропорт "Внуково" восстановил работу в штатном режиме
Аэропорт "Внуково" восстановил работу после 10 часов запрета на прием и выпуск самолетов
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" восстановил работу в штатном режиме после 10 часов запрета на прием и выпуск самолетов, сообщили в авиагавани.
Во вторник с 18.20 мск в аэропорту "Внуково" были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В 4.08 мск среды ограничения на полеты были сняты.
"Международный аэропорт Внуково восстановил работу в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что приоритетом работы аэропорта является безопасность полетов, поэтому в расписание были внесены изменения, 58 рейсов были направлены на запасные аэродромы. В аэропорту был развернут оперативный штаб по сбойной ситуации.
Было задействовано максимальное усиление дежурных смен персонала и производственных ресурсов для скорейшего урегулирования ситуации и возвращения к привычному расписанию полетов.
Во "Внуково" при входе в терминал может потребоваться предъявление посадочного талона или маршрутной квитанции.
АТОР разъяснила туристам правила возврата билетов в связи отменами рейсов