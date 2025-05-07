https://1prime.ru/20250507/vnukovo-857372769.html

Аэропорт "Внуково" восстановил работу в штатном режиме

Аэропорт "Внуково" восстановил работу в штатном режиме - 07.05.2025, ПРАЙМ

Аэропорт "Внуково" восстановил работу в штатном режиме

Аэропорт "Внуково" восстановил работу в штатном режиме после 10 часов запрета на прием и выпуск самолетов, сообщили в авиагавани. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T17:05+0300

2025-05-07T17:05+0300

2025-05-07T17:05+0300

бизнес

москва

аэропорт внуково

https://cdnn.1prime.ru/img/76371/71/763717148_0:157:2999:1844_1920x0_80_0_0_0a3c7ccd8656ef4a2c36397ec3e2414a.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" восстановил работу в штатном режиме после 10 часов запрета на прием и выпуск самолетов, сообщили в авиагавани. Во вторник с 18.20 мск в аэропорту "Внуково" были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В 4.08 мск среды ограничения на полеты были сняты. "Международный аэропорт Внуково восстановил работу в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе. Там добавили, что приоритетом работы аэропорта является безопасность полетов, поэтому в расписание были внесены изменения, 58 рейсов были направлены на запасные аэродромы. В аэропорту был развернут оперативный штаб по сбойной ситуации. Было задействовано максимальное усиление дежурных смен персонала и производственных ресурсов для скорейшего урегулирования ситуации и возвращения к привычному расписанию полетов. Во "Внуково" при входе в терминал может потребоваться предъявление посадочного талона или маршрутной квитанции.

https://1prime.ru/20250507/ator-857372201.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, аэропорт внуково