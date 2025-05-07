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В ГД изучат практику законов о защите прав граждан в сфере финансовых услуг

В ГД изучат практику законов о защите прав граждан в сфере финансовых услуг - 07.05.2025, ПРАЙМ

В ГД изучат практику законов о защите прав граждан в сфере финансовых услуг

Госдума изучит правоприменительную практику ранее принятых законодательных решений в части защиты прав граждан, пользующихся финансовыми услугами,... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T08:33+0300

2025-05-07T08:33+0300

2025-05-07T08:33+0300

финансы

россия

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вячеслав володин

госдума

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Госдума изучит правоприменительную практику ранее принятых законодательных решений в части защиты прав граждан, пользующихся финансовыми услугами, соответствующее поручение дано комитету ГД по финансовому рынку, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Со своей стороны обязательно изучим правоприменительную практику ранее принятых законодательных решений (в части защиты прав граждан, пользующихся финансовыми услугами - ред.). Соответствующее поручение дано комитету по финансовому рынку", - написал Володин в своем Telegram-канале. Он отметил, что в Госдуму поступают обращения о том, что кредитные организации принимают решения об изменении условий пользования банковскими счетами и картами без получения согласия клиентов. Например, вводят комиссию за снятие денег или повышают её, увеличивают тариф на обслуживание, поднимают процентные ставки по кредитным продуктам. По его словам, гражданам РФ приходится в судебном порядке добиваться отмены решений, которые приводят к дополнительным финансовым тратам. Володин подчеркнул, что на законодательном уровне установлено, что банки не могут в одностороннем порядке ухудшать прописанные изначально в договоре условия. "Кроме того, в марте заработала норма принятого федерального закона, регламентирующая требования к рекламе потребительских кредитов. Банки обязаны раскрывать все условия получения заёмных средств, а также предупреждать о рисках. Граждане при оформлении кредитов, заключении договоров о других банковских услугах должны быть максимально проинформированы. Это важно для принятия взвешенного решения", - отметил председатель Госдумы.

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финансы, россия, рф, вячеслав володин, госдума