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ВТБ отметил рост выдачи ипотеки и автокредитов россиянам в апреле
ВТБ отметил рост выдачи ипотеки и автокредитов россиянам в апреле - 07.05.2025, ПРАЙМ
ВТБ отметил рост выдачи ипотеки и автокредитов россиянам в апреле
Банки в России выдали россиянам в апреле около 275 миллиардов рублей ипотеки и еще порядка 114 миллиардов рублей кредитов на приобретение автомобилей, что на... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T08:24+0300
2025-05-07T08:24+0300
2025-05-07T08:24+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Банки в России выдали россиянам в апреле около 275 миллиардов рублей ипотеки и еще порядка 114 миллиардов рублей кредитов на приобретение автомобилей, что на 11% выше результатов марта, оценили в ВТБ. "По предварительным оценкам ВТБ, в апреле банки предоставили россиянам около 275 миллиардов рублей на покупку недвижимости и еще порядка 114 миллиардов – на приобретение авто. Эти результаты на 11% выше итогов марта, но на 40% и 45% соответственно меньше, чем в апреле 2024 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что с начала года общий объем выдач ипотеки составил порядка 870 миллиардов рублей, что на 42% ниже результата за аналогичный период прошлого года. Главной движущей силой рынка жилищного кредитования остается государственная поддержка: ее доля в апреле, по оценкам ВТБ, составила 83% от общего объема выдач. Семейная ипотека остается самой востребованной льготной программой, на нее в прошлом месяце пришлось 75% от всех продаж. "ВТБ в апреле провел около 5 тысяч ипотечных сделок на 26 миллиардов рублей – это примерно на четверть по числу и объему превышает результат марта. Средний размер кредита составил почти 5,3 миллиона рублей, на 7% больше, чем в прошлогоднем апреле. Всего за четыре месяца россияне получили в банке около 20,7 тысячи жилищных кредитов более чем на 106 миллиардов рублей. Как и на рынке, в годовом выражении выдачи ипотеки в банке существенно снизились", - сообщается в релизе. На рынке автокредитования, по оценкам банка, объем выдач по итогам января-апреля составил около 385 миллиардов рублей. Это почти в 1,5 раза ниже результата за аналогичный период 2024 года. С учетом развития господдержки и субсидированных программ производителей основной спрос заемщиков сейчас сосредоточен на рынке новых машин. "Апрельский рост продаж залоговых кредитов не должен вводить в заблуждение. Несмотря на оживление, розничный кредитный рынок остается под давлением макроэкономических факторов. Без существенного снижения ставок и изменения риск-политики регулятора говорить о переломе тренда преждевременно. Поэтому всем участникам рынка по-прежнему важно сохранять финансовую предусмотрительность", - прокомментировал руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.
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банки, финансы, бизнес, втб
Экономика, Банки, Финансы, Бизнес, ВТБ
ВТБ отметил рост выдачи ипотеки и автокредитов россиянам в апреле
ВТБ: банки в апреле выдали россиянам 275 млрд руб на ипотеку и 114 млрд руб на автокредиты
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Банки в России выдали россиянам в апреле около 275 миллиардов рублей ипотеки и еще порядка 114 миллиардов рублей кредитов на приобретение автомобилей, что на 11% выше результатов марта, оценили в ВТБ.
"По предварительным оценкам ВТБ, в апреле банки предоставили россиянам около 275 миллиардов рублей на покупку недвижимости и еще порядка 114 миллиардов – на приобретение авто. Эти результаты на 11% выше итогов марта, но на 40% и 45% соответственно меньше, чем в апреле 2024 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала года общий объем выдач ипотеки составил порядка 870 миллиардов рублей, что на 42% ниже результата за аналогичный период прошлого года. Главной движущей силой рынка жилищного кредитования остается государственная поддержка: ее доля в апреле, по оценкам ВТБ, составила 83% от общего объема выдач. Семейная ипотека остается самой востребованной льготной программой, на нее в прошлом месяце пришлось 75% от всех продаж.
"ВТБ в апреле провел около 5 тысяч ипотечных сделок на 26 миллиардов рублей – это примерно на четверть по числу и объему превышает результат марта. Средний размер кредита составил почти 5,3 миллиона рублей, на 7% больше, чем в прошлогоднем апреле. Всего за четыре месяца россияне получили в банке около 20,7 тысячи жилищных кредитов более чем на 106 миллиардов рублей. Как и на рынке, в годовом выражении выдачи ипотеки в банке существенно снизились", - сообщается в релизе.
На рынке автокредитования, по оценкам банка, объем выдач по итогам января-апреля составил около 385 миллиардов рублей. Это почти в 1,5 раза ниже результата за аналогичный период 2024 года. С учетом развития господдержки и субсидированных программ производителей основной спрос заемщиков сейчас сосредоточен на рынке новых машин.
"Апрельский рост продаж залоговых кредитов не должен вводить в заблуждение. Несмотря на оживление, розничный кредитный рынок остается под давлением макроэкономических факторов. Без существенного снижения ставок и изменения риск-политики регулятора говорить о переломе тренда преждевременно. Поэтому всем участникам рынка по-прежнему важно сохранять финансовую предусмотрительность", - прокомментировал руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.
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