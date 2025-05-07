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Самолет Вучича вылетел из Баку в Москву

Самолет Вучича вылетел из Баку в Москву - 07.05.2025, ПРАЙМ

Самолет Вучича вылетел из Баку в Москву

Самолет президента Сербии Александра Вучича после посадки в Баку вновь направился в Москву, сообщил РИА Новости источник в бакинском аэропорту. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T16:01+0300

2025-05-07T16:01+0300

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БАКУ, 7 мая – ПРАЙМ. Самолет президента Сербии Александра Вучича после посадки в Баку вновь направился в Москву, сообщил РИА Новости источник в бакинском аэропорту. "Самолет президента Сербии Вучича, направлявшийся в Москву, после посадки в Азербайджане вновь направился в направлении Москвы. На данный момент информации о причинах посадки нет", - сообщил источник. Ранее в среду в азербайджанских СМИ появилась информация о том, что самолет Вучича совершил вынужденную посадку в Азербайджане.

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баку

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россия, москва, баку, сербия, александр вучич