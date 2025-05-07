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Самолет Вучича вылетел из Баку в Москву - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Самолет Вучича вылетел из Баку в Москву
Самолет Вучича вылетел из Баку в Москву - 07.05.2025, ПРАЙМ
Самолет Вучича вылетел из Баку в Москву
Самолет президента Сербии Александра Вучича после посадки в Баку вновь направился в Москву, сообщил РИА Новости источник в бакинском аэропорту. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T16:01+0300
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россия
москва
баку
сербия
александр вучич
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БАКУ, 7 мая – ПРАЙМ. Самолет президента Сербии Александра Вучича после посадки в Баку вновь направился в Москву, сообщил РИА Новости источник в бакинском аэропорту. "Самолет президента Сербии Вучича, направлявшийся в Москву, после посадки в Азербайджане вновь направился в направлении Москвы. На данный момент информации о причинах посадки нет", - сообщил источник. Ранее в среду в азербайджанских СМИ появилась информация о том, что самолет Вучича совершил вынужденную посадку в Азербайджане.
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россия, москва, баку, сербия, александр вучич
РОССИЯ, МОСКВА, Баку, СЕРБИЯ, Александр Вучич
16:01 07.05.2025
 
Самолет Вучича вылетел из Баку в Москву

Самолет президента Сербии Вучича после вынужденной посадки в Баку вылетел в Москву

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© Пресс-служба МИД РФ
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БАКУ, 7 мая – ПРАЙМ. Самолет президента Сербии Александра Вучича после посадки в Баку вновь направился в Москву, сообщил РИА Новости источник в бакинском аэропорту.
"Самолет президента Сербии Вучича, направлявшийся в Москву, после посадки в Азербайджане вновь направился в направлении Москвы. На данный момент информации о причинах посадки нет", - сообщил источник.
Ранее в среду в азербайджанских СМИ появилась информация о том, что самолет Вучича совершил вынужденную посадку в Азербайджане.
Президент Сербии Александр Вучич - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Самолет Вучича, направлявшийся в Москву, вынужденно сел в Баку
15:37
 
РОССИЯМОСКВАБакуСЕРБИЯАлександр Вучич
 
 
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