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ВВП РФ, исключая календарный фактор, по итогам I квартала вырос на 2,3%

ВВП РФ, исключая календарный фактор, по итогам I квартала вырос на 2,3% - 07.05.2025, ПРАЙМ

ВВП РФ, исключая календарный фактор, по итогам I квартала вырос на 2,3%

Рост ВВП России с исключением календарного фактора по итогам первого квартала составил 2,3%, сообщила пресс-служба правительства по итогам совещания у... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T19:51+0300

2025-05-07T19:51+0300

2025-05-07T19:51+0300

экономика

россия

александр новак

правительство рф

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Рост ВВП России с исключением календарного фактора по итогам первого квартала составил 2,3%, сообщила пресс-служба правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Новак в среду провел совещание по текущей экономической ситуации, на котором были рассмотрены итоги работы экономического блока в марте и за первый квартал 2025 года в целом. "По информации министерства экономического развития, по итогам первого квартала рост ВВП составил 2,3% с учетом календарного фактора февраля. Многие сектора экономики в первом квартале продолжили рост показателей в сравнении с тем же периодом прошлого года", - говорится в сообщении. Как пишет пресс-служба кабмина, "представитель Минэкономразвития отметил укрепление курса рубля в апреле, а также снижение инфляции". "По итогам совещания Александр Новак поручил Минстрою предоставить информацию по объему продаж готового и строящегося жилья в регионах. Совместно с АО "Дом.РФ" Минстрою поручено выработать критерии применения мер поддержки для стимулирования спроса на жилье в отдельных регионах, где наиболее актуальна задача по расселению аварийного жилья. Минэкономразвития и Минфину поручено продолжить мониторинг текущей ситуации в экономике с оценкой актуальных рисков до конца года", - заключили в пресс-службе правительства. Ранее заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова говорила журналистам, что темпы роста ВВП России в первом квартале с учетом календарного фактора превысили 2%. Она пояснила, что в первом квартале 2025 года экономика работала 90 дней вместо 91 в феврале 2024 года, при этом один день вносит значимый вклад в фактическую динамику. Как сообщало в конце апреля Минэкономразвития, рост ВВП России в марте ускорился до 1,4% в годовом выражении с 0,7% в феврале, по итогам первого квартала составил 1,7%.

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россия, александр новак, правительство рф