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Россия не вмешивается в выборы в Польше, заявили в МИД
Россия не вмешивается в выборы в Польше, заявили в МИД - 07.05.2025, ПРАЙМ
Россия не вмешивается в выборы в Польше, заявили в МИД
Россия не вмешивается в выборы в Польше, подобные заявления - вранье, таких фактов нет. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T13:16+0300
2025-05-07T13:16+0300
2025-05-07T13:16+0300
политика
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия не вмешивается в выборы в Польше, подобные заявления - вранье, таких фактов нет. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. "Все политики на Западе говорят, что Россия "вмешивается в выборы". Все это полное вранье. Особенно на фоне того, как они выражают свои предпочтения в отношении выборов, в том числе, у своих соседей. Давайте вспомним, какими эпитетами награждали (Дональда - ред.) Трампа, когда он был только кандидатом в президенты. Я, как дипломат, не могу такое повторять. Но когда мы просим наших партнеров ознакомить нас с фактами так называемого российского вмешательства, мы ни от одного ничего не получили. Потому что таких фактов нет", - сказал Грушко журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать утверждения польских властей о том, что Россия якобы вмешивается в выборы в Польше, которые запланированы на 18 мая. По словам дипломата, Россия всегда готова работать с теми политики, кого избирает народ той или иной страны.
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россия, польша, москва, запад, александр грушко
Политика, РОССИЯ, ПОЛЬША, МОСКВА, ЗАПАД, Александр Грушко
Россия не вмешивается в выборы в Польше, заявили в МИД
Грушко назвал заявления о вмешательстве России в выборы в Польше враньем
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия не вмешивается в выборы в Польше, подобные заявления - вранье, таких фактов нет. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
"Все политики на Западе говорят, что Россия "вмешивается в выборы". Все это полное вранье. Особенно на фоне того, как они выражают свои предпочтения в отношении выборов, в том числе, у своих соседей. Давайте вспомним, какими эпитетами награждали (Дональда - ред.) Трампа, когда он был только кандидатом в президенты. Я, как дипломат, не могу такое повторять. Но когда мы просим наших партнеров ознакомить нас с фактами так называемого российского вмешательства, мы ни от одного ничего не получили. Потому что таких фактов нет", - сказал Грушко журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать утверждения польских властей о том, что Россия якобы вмешивается в выборы в Польше, которые запланированы на 18 мая.
По словам дипломата, Россия всегда готова работать с теми политики, кого избирает народ той или иной страны.
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