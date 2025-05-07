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Юань днем почти компенсировал снижение к рублю на Мосбирже - 07.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250507/yuan-857369010.html
Юань днем почти компенсировал снижение к рублю на Мосбирже
Юань днем почти компенсировал снижение к рублю на Мосбирже - 07.05.2025, ПРАЙМ
Юань днем почти компенсировал снижение к рублю на Мосбирже
Курс рубля в среду днем почти растерял рост против юаня, курс вернулся к отметке 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T16:02+0300
2025-05-07T16:02+0300
экономика
рынок
рф
сша
сергей коныгин
наталья мильчакова
минфин
"бкс мир инвестиций"
фнб
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в среду днем почти растерял рост против юаня, курс вернулся к отметке 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.53 мск снижался на 4 копейки - до 11,2 рубля. Снижение составило 0,3%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,12-11,25 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,95 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,317 против 7,225 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 1,3%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,87 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Юань в среду продолжил торговаться в узком диапазоне против рубля, характерном для низко активной торговли в период майских праздников. Курс китайской валюты днем на Мосбирже почти компенсировал снижение первых часов торгов. "Устойчивость рубля может обеспечиваться слабостью внутреннего спроса на иностранные деньги со стороны импортеров при стабильном притоке экспортной выручки, а также охлаждением потребительского спроса. Кроме того, в разгар дивидендного сезона рубль может получать некоторую поддержку со стороны компаний, приобретающих дополнительные рубли под выплаты акционерам. Наконец, за рубль по-прежнему выступают высокие ставки в экономике, продажи валюты в рамках бюджетного правила и валютные ограничения", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,04% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,15% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.50 мск росла на 0,2% - до 62,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 99,4 пункта. Игроки рынка обратили внимание на сообщения Минфина, которые свидетельствуют о сокращении продаж валюты Центробанком на рынке в рамках работы с ФНБ. Минфин РФ возобновляет покупку валюты и золота по бюджетному правилу, с 13 мая по 5 июня 2025 года направит на эти цели 41,6 миллиарда рублей, по 2,3 миллиарда рублей в день. В предыдущем периоде Минфин продает валюту и золото на 1,6 миллиарда рублей в день. Таким образом, Банк России снизит продажу валюты до 6,56 миллиарда рублей в день с 10,46 миллиарда. ПРОГНОЗЫ На короткой рабочей неделе активность на валютном рынке РФ сравнительно низкая, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В текущих условиях курс вряд ли закончит короткую неделю сильно ниже отметки 11,15 рубля за юань", - добавляет он. Новость от Минфина нейтральна для рубля, полагает Сергей Коныгин из инвестбанка "Синара". "Незначительный рост спроса на валюту от финансовых властей рассматриваем как временный фактор и ожидаем в следующем месяце возвращения Минфина к ее продажам", - добавляет он. Операции Центробанка по продаже валюты на рынке могут способствовать в мае-июне поддержке рубля на фоне падения цен на нефть, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Если же в последующие месяцы стоимость нефти опустится значительно ниже 60 долларов за баррель, рубль может лишиться поддержки, поскольку слишком крепкая национальная валюта при дешевой нефти невыгодна бюджету, но в ближайшие недели существенного падения российской валюты, скорее всего, не произойдет", - добавляет она.
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рынок, рф, сша, сергей коныгин, наталья мильчакова, минфин, "бкс мир инвестиций", фнб
Экономика, Рынок, РФ, США, Сергей Коныгин, Наталья Мильчакова, Минфин, "БКС Мир инвестиций", ФНБ
16:02 07.05.2025
 
Юань днем почти компенсировал снижение к рублю на Мосбирже

Курс юаня вернулся к отметке 11,2 рубля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкБанкноты китайских юаней и российских рублей
Банкноты китайских юаней и российских рублей - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в среду днем почти растерял рост против юаня, курс вернулся к отметке 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 15.53 мск снижался на 4 копейки - до 11,2 рубля. Снижение составило 0,3%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,12-11,25 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,95 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,317 против 7,225 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 1,3%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,87 рубля.
РУБЛЬ В БОКОВИКЕ
Юань в среду продолжил торговаться в узком диапазоне против рубля, характерном для низко активной торговли в период майских праздников. Курс китайской валюты днем на Мосбирже почти компенсировал снижение первых часов торгов.
"Устойчивость рубля может обеспечиваться слабостью внутреннего спроса на иностранные деньги со стороны импортеров при стабильном притоке экспортной выручки, а также охлаждением потребительского спроса. Кроме того, в разгар дивидендного сезона рубль может получать некоторую поддержку со стороны компаний, приобретающих дополнительные рубли под выплаты акционерам. Наконец, за рубль по-прежнему выступают высокие ставки в экономике, продажи валюты в рамках бюджетного правила и валютные ограничения", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,04% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,15% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля.
Стоимость нефти к 15.50 мск росла на 0,2% - до 62,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 99,4 пункта.
Игроки рынка обратили внимание на сообщения Минфина, которые свидетельствуют о сокращении продаж валюты Центробанком на рынке в рамках работы с ФНБ. Минфин РФ возобновляет покупку валюты и золота по бюджетному правилу, с 13 мая по 5 июня 2025 года направит на эти цели 41,6 миллиарда рублей, по 2,3 миллиарда рублей в день. В предыдущем периоде Минфин продает валюту и золото на 1,6 миллиарда рублей в день. Таким образом, Банк России снизит продажу валюты до 6,56 миллиарда рублей в день с 10,46 миллиарда.
ПРОГНОЗЫ
На короткой рабочей неделе активность на валютном рынке РФ сравнительно низкая, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"В текущих условиях курс вряд ли закончит короткую неделю сильно ниже отметки 11,15 рубля за юань", - добавляет он.
Новость от Минфина нейтральна для рубля, полагает Сергей Коныгин из инвестбанка "Синара". "Незначительный рост спроса на валюту от финансовых властей рассматриваем как временный фактор и ожидаем в следующем месяце возвращения Минфина к ее продажам", - добавляет он.
Операции Центробанка по продаже валюты на рынке могут способствовать в мае-июне поддержке рубля на фоне падения цен на нефть, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
"Если же в последующие месяцы стоимость нефти опустится значительно ниже 60 долларов за баррель, рубль может лишиться поддержки, поскольку слишком крепкая национальная валюта при дешевой нефти невыгодна бюджету, но в ближайшие недели существенного падения российской валюты, скорее всего, не произойдет", - добавляет она.
Банкноты китайских юаней и российских рублей - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Рубль торгуется в плюсе к юаню на Московской бирже
13:39
 
ЭкономикаРынокРФСШАСергей КоныгинНаталья МильчаковаМинфин"БКС Мир инвестиций"ФНБ
 
 
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