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Курс юаня снизился до 11,2 рубля
Курс юаня снизился до 11,2 рубля - 07.05.2025, ПРАЙМ
Курс юаня снизился до 11,2 рубля
Курс рубля по итогам торгов среды вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T19:11+0300
2025-05-07T19:11+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов среды вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию - до 11,2 рубля.
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рынок, курсы валют, юань, рубль
Экономика, Рынок, курсы валют, юань, рубль
Курс юаня снизился до 11,2 рубля
Курс юаня на Московской бирже по итогам торгов снизился на 4 копейки, до 11,2 рубля