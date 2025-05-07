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Курс юаня снизился до 11,2 рубля - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Курс юаня снизился до 11,2 рубля
Курс юаня снизился до 11,2 рубля - 07.05.2025, ПРАЙМ
Курс юаня снизился до 11,2 рубля
Курс рубля по итогам торгов среды вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T19:11+0300
2025-05-07T19:11+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов среды вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию - до 11,2 рубля.
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рынок, курсы валют, юань, рубль
Экономика, Рынок, курсы валют, юань, рубль
19:11 07.05.2025
 
Курс юаня снизился до 11,2 рубля

Курс юаня на Московской бирже по итогам торгов снизился на 4 копейки, до 11,2 рубля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов среды вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию - до 11,2 рубля.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 8 мая
17:30
 
ЭкономикаРыноккурсы валютюаньрубль
 
 
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