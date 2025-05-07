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Курс юаня снизился до 11,2 рубля

Курс юаня снизился до 11,2 рубля - 07.05.2025, ПРАЙМ

Курс юаня снизился до 11,2 рубля

Курс рубля по итогам торгов среды вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T19:11+0300

2025-05-07T19:11+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов среды вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию - до 11,2 рубля.

https://1prime.ru/20250507/tsb-857373672.html

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рынок, курсы валют, юань, рубль