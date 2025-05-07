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Курс рубля к юаню умеренно подрос - 07.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250507/yuan-857378836.html
Курс рубля к юаню умеренно подрос
Курс рубля к юаню умеренно подрос - 07.05.2025, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню умеренно подрос
Рубль к юаню на Московской бирже продемонстрировал умеренный рост по итогам торгов среды, следует из данных площадки. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T19:16+0300
2025-05-07T19:16+0300
экономика
рынок
наталья ващелюк
наталья мильчакова
ук "первая"
"бкс мир инвестиций"
курсы валют
юань
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль к юаню на Московской бирже продемонстрировал умеренный рост по итогам торгов среды, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию - до 11,2 рубля. Июльский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дешевел на 1,09% - до 61,97 долларов за баррель. РУБЛЬ СОХРАНЯЕТ СИЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ Юань снизился на 0,36%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 11,12-11,25 рубля. Рубль сохранял сильные позиции в короткую предпраздничную неделю с пониженной торговой активностью, комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Рубль сегодня вновь выглядел сильным – доллар на межбанке опускался к 80,8, юань на бирже – к 11,12 рубля. Нацвалюта укреплялась на этой неделе, несмотря на весь негатив – ухудшившийся геополитический фон, откат цен на нефть, завершение налогового периода. Сохраняется превышение предложения валюты над спросом на нее", - отметил Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Потребительская активность замедляется, импортеры придавлены высокими ставками, в то время как валютная выручка продолжает поступать в относительно стабильных объемах, добавил эксперт. Рубль пошел вверх после объявления Минфином об ограниченных покупках валюты в ФНБ в мае и начале июня, отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. ПРОГНОЗЫ На предстоящей неделе более вероятным представляется умеренное ослабление рубля. Курс доллара может находиться в интервале 80-85 рублей, юаня – 11,08-11,78 рубля, считает Ващелюк. "С будущей недели позиции рубля могут немного пошатнуться. Стало известно, что с 12 мая по 5 июня Банк России сократит продажу валюты на 40% - до 6,56 миллиарда рублей в день с 10,46 миллиарда в предыдущий месячный период. Ну а краткосрочно ждем юань на уровне 11,1-11,3, доллар – 80,5-82,5 рубля", - рассказал Шепелев. Ориентиры Мильчаковой для курса доллара, евро и юаня к рублю на предстоящую сессию: 80–81, 90–92 и 11–11,4 рубля соответственно.
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рынок, наталья ващелюк, наталья мильчакова, ук "первая", "бкс мир инвестиций", курсы валют, юань, рубль
Экономика, Рынок, Наталья Ващелюк, Наталья Мильчакова, УК "Первая", "БКС Мир инвестиций", курсы валют, юань, рубль
19:16 07.05.2025
 
Курс рубля к юаню умеренно подрос

Курс рубля к юаню на Мосбирже умеренно подрос по итогам среды

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль к юаню на Московской бирже продемонстрировал умеренный рост по итогам торгов среды, следует из данных площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию - до 11,2 рубля.
Июльский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дешевел на 1,09% - до 61,97 долларов за баррель.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 8 мая
17:30
РУБЛЬ СОХРАНЯЕТ СИЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
Юань снизился на 0,36%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 11,12-11,25 рубля.
Рубль сохранял сильные позиции в короткую предпраздничную неделю с пониженной торговой активностью, комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая".
"Рубль сегодня вновь выглядел сильным – доллар на межбанке опускался к 80,8, юань на бирже – к 11,12 рубля. Нацвалюта укреплялась на этой неделе, несмотря на весь негатив – ухудшившийся геополитический фон, откат цен на нефть, завершение налогового периода. Сохраняется превышение предложения валюты над спросом на нее", - отметил Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Потребительская активность замедляется, импортеры придавлены высокими ставками, в то время как валютная выручка продолжает поступать в относительно стабильных объемах, добавил эксперт.
Рубль пошел вверх после объявления Минфином об ограниченных покупках валюты в ФНБ в мае и начале июня, отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
ПРОГНОЗЫ
На предстоящей неделе более вероятным представляется умеренное ослабление рубля. Курс доллара может находиться в интервале 80-85 рублей, юаня – 11,08-11,78 рубля, считает Ващелюк.
"С будущей недели позиции рубля могут немного пошатнуться. Стало известно, что с 12 мая по 5 июня Банк России сократит продажу валюты на 40% - до 6,56 миллиарда рублей в день с 10,46 миллиарда в предыдущий месячный период. Ну а краткосрочно ждем юань на уровне 11,1-11,3, доллар – 80,5-82,5 рубля", - рассказал Шепелев.
Ориентиры Мильчаковой для курса доллара, евро и юаня к рублю на предстоящую сессию: 80–81, 90–92 и 11–11,4 рубля соответственно.
 
ЭкономикаРынокНаталья ВащелюкНаталья МильчаковаУК "Первая""БКС Мир инвестиций"курсы валютюаньрубль
 
 
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