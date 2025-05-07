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Одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения отключена на ЗАЭС
Одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения отключена на ЗАЭС - 07.05.2025, ПРАЙМ
Одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения отключена на ЗАЭС
Высоковольтная линия "Ферросплавная-1" отключена на Запорожской АЭС действием защиты, нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, сообщает в... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T12:57+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Высоковольтная линия "Ферросплавная-1" отключена на Запорожской АЭС действием защиты, нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, сообщает в среду пресс-служба станции. "Действием защиты отключена линия "Ферросплавная-1" - одна из двух линий, обеспечивающих собственные нужды Запорожской АЭС. Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию", - сообщается в Telegram-канале станции. Как напомнили на станции, на данный момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов", оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. "Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений", - сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
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Энергетика, МОСКВА, Запорожская АЭС
Одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения отключена на ЗАЭС
На Запорожской АЭС отключили высоковольтную линию "Ферросплавная-1"
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Высоковольтная линия "Ферросплавная-1" отключена на Запорожской АЭС действием защиты, нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, сообщает в среду пресс-служба станции.
"Действием защиты отключена линия "Ферросплавная-1" - одна из двух линий, обеспечивающих собственные нужды Запорожской АЭС. Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию", - сообщается в Telegram-канале станции.
Как напомнили на станции, на данный момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов", оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
"Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений", - сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
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