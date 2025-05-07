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Россия обеспокоена усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном

Россия обеспокоена усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном - 07.05.2025, ПРАЙМ

Россия обеспокоена усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном

Москва глубоко обеспокоена усилением военной конфронтации между Нью-Дели и Исламабадом, призывает вовлеченные стороны к сдержанности, заявила официальный... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T09:18+0300

2025-05-07T09:18+0300

2025-05-07T09:18+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Москва глубоко обеспокоена усилением военной конфронтации между Нью-Дели и Исламабадом, призывает вовлеченные стороны к сдержанности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Глубоко обеспокоены усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном после террористической атаки у Пахалгам. Россия решительно осуждает акты терроризма, выступает против любых его проявлений и акцентирует необходимость объединения усилий всего мирового сообщества для эффективной борьбы с этим злом. Призываем вовлеченные стороны к сдержанности в целях недопущения дальнейшего ухудшения обстановки в регионе", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства. Она выразила надежду на урегулирование ситуации мирными средствами. "Надеемся, что имеющиеся между Нью-Дели и Исламабадом разногласия будут урегулированы мирными, политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года", - подчеркнула официальный представитель МИД.

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россия, общество , исламабад, индия, мария захарова, мид