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Россия обеспокоена усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Россия обеспокоена усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном
Россия обеспокоена усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном - 07.05.2025, ПРАЙМ
Россия обеспокоена усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном
Москва глубоко обеспокоена усилением военной конфронтации между Нью-Дели и Исламабадом, призывает вовлеченные стороны к сдержанности, заявила официальный... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T09:18+0300
2025-05-07T09:18+0300
политика
россия
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исламабад
индия
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Москва глубоко обеспокоена усилением военной конфронтации между Нью-Дели и Исламабадом, призывает вовлеченные стороны к сдержанности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Глубоко обеспокоены усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном после террористической атаки у Пахалгам. Россия решительно осуждает акты терроризма, выступает против любых его проявлений и акцентирует необходимость объединения усилий всего мирового сообщества для эффективной борьбы с этим злом. Призываем вовлеченные стороны к сдержанности в целях недопущения дальнейшего ухудшения обстановки в регионе", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства. Она выразила надежду на урегулирование ситуации мирными средствами. "Надеемся, что имеющиеся между Нью-Дели и Исламабадом разногласия будут урегулированы мирными, политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года", - подчеркнула официальный представитель МИД.
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россия, общество , исламабад, индия, мария захарова, мид
Политика, РОССИЯ, Общество , Исламабад, ИНДИЯ, Мария Захарова, МИД
09:18 07.05.2025
 
Россия обеспокоена усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном

МИД: Россия обеспокоена усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Москва глубоко обеспокоена усилением военной конфронтации между Нью-Дели и Исламабадом, призывает вовлеченные стороны к сдержанности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Глубоко обеспокоены усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном после террористической атаки у Пахалгам. Россия решительно осуждает акты терроризма, выступает против любых его проявлений и акцентирует необходимость объединения усилий всего мирового сообщества для эффективной борьбы с этим злом. Призываем вовлеченные стороны к сдержанности в целях недопущения дальнейшего ухудшения обстановки в регионе", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Она выразила надежду на урегулирование ситуации мирными средствами.
"Надеемся, что имеющиеся между Нью-Дели и Исламабадом разногласия будут урегулированы мирными, политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года", - подчеркнула официальный представитель МИД.
Пакистан - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Армия Пакистана обвинила Индию в атаке на ГЭС в Кашмире и ее повреждении
09:08
 
ПолитикаРОССИЯОбществоИсламабадИНДИЯМария ЗахароваМИД
 
 
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