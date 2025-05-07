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Трамп гиперболизирует роль США во Второй мировой войне, заявила Захарова

Трамп гиперболизирует роль США во Второй мировой войне, заявила Захарова - 07.05.2025, ПРАЙМ

Трамп гиперболизирует роль США во Второй мировой войне, заявила Захарова

Президент США Дональд Трамп гиперболизирует роль США во Второй мировой войне, американский народ не знает собственную историю, заявила официальный представитель | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T09:25+0300

2025-05-07T09:25+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп гиперболизирует роль США во Второй мировой войне, американский народ не знает собственную историю, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Трамп выразил мнение, что Америка внесла самый значительный вклад в победу в мировых войнах. Также он объявил 8 мая Днем победы, заявив, что США намного больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне, более того, по его мнению, Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны. "Меня не отпускала эта мысль: почему он (Трамп - ред.) так пишет о Второй мировой войне? Почему он говорит о такой роли США? Почему он гиперболизирует? Понятно, что он такой человек, политик и бизнесмен такой. Он всегда таким был, все гиперболизировал, ко всему относится с гипертрофированной эмоцией. Он это не скрывает, он на этом сделал состояние и политическую карьеру", - сказала она в эфире радио Sputnik. По мнению Захаровой, США находятся в глубочайшем кризисе не только экономическом и политическом, но и в нравственном. "Он (кризис - ред.) нравственный, моральный, духовный. На сегодняшний момент, к сожалению, американский народ, американская нация, американское государство не знают свою собственную историю. Может быть, они хуже знают собственную историю, нежели чем географию мировую", - добавила дипломат.

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общество , сша, дональд трамп, мария захарова