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"Связь с Москвой". Депутат Рады узнал, что Трамп уготовил Зеленскому
"Связь с Москвой". Депутат Рады узнал, что Трамп уготовил Зеленскому - 07.05.2025, ПРАЙМ
"Связь с Москвой". Депутат Рады узнал, что Трамп уготовил Зеленскому
Глава Белого дома Дональд Трамп использует Владимира Зеленского как инструмент связи в переговорах с Россией. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T08:33+0300
2025-05-07T08:33+0300
2025-05-07T08:33+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп использует Владимира Зеленского как инструмент связи в переговорах с Россией. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Сейчас террорист (Зеленский. — Прим. Ред.) используется как инструмент связи с Москвой, а также как идеальная, запуганная марионетка для подписания документов любых, которые в будущем могут стать козырями Вашингтона в переговорах с Кремлем", — отметил нардеп.Ранее Минфин США сообщил, что Киев и Вашингтон подписали сделку о природных ресурсах. В рамках сделки создается инвестиционный фонд на восстановление Украины с равными правами для обеих стран.
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Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Связь с Москвой". Депутат Рады узнал, что Трамп уготовил Зеленскому
Дмитрук: Трамп использует Зеленского как инструмент для переговоров с Россией
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп использует Владимира Зеленского как инструмент связи в переговорах с Россией. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Сейчас террорист (Зеленский. — Прим. Ред.) используется как инструмент связи с Москвой, а также как идеальная, запуганная марионетка для подписания документов любых, которые в будущем могут стать козырями Вашингтона в переговорах с Кремлем", — отметил нардеп.
Ранее Минфин США сообщил, что Киев и Вашингтон подписали сделку о природных ресурсах. В рамках сделки создается инвестиционный фонд на восстановление Украины с равными правами для обеих стран.
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