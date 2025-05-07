Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Связь с Москвой". Депутат Рады узнал, что Трамп уготовил Зеленскому - 07.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250507/zelenskiy-857345216.html
"Связь с Москвой". Депутат Рады узнал, что Трамп уготовил Зеленскому
"Связь с Москвой". Депутат Рады узнал, что Трамп уготовил Зеленскому - 07.05.2025, ПРАЙМ
"Связь с Москвой". Депутат Рады узнал, что Трамп уготовил Зеленскому
Глава Белого дома Дональд Трамп использует Владимира Зеленского как инструмент связи в переговорах с Россией. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T08:33+0300
2025-05-07T08:33+0300
политика
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_bd48cfdfb03f9b831da7922ab0a780b4.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп использует Владимира Зеленского как инструмент связи в переговорах с Россией. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Сейчас террорист (Зеленский. — Прим. Ред.) используется как инструмент связи с Москвой, а также как идеальная, запуганная марионетка для подписания документов любых, которые в будущем могут стать козырями Вашингтона в переговорах с Кремлем", — отметил нардеп.Ранее Минфин США сообщил, что Киев и Вашингтон подписали сделку о природных ресурсах. В рамках сделки создается инвестиционный фонд на восстановление Украины с равными правами для обеих стран.
https://1prime.ru/20250506/zakharova-857321953.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_f9b16acead2698e9dbb7a7bebd896865.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
08:33 07.05.2025
 
"Связь с Москвой". Депутат Рады узнал, что Трамп уготовил Зеленскому

Дмитрук: Трамп использует Зеленского как инструмент для переговоров с Россией

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп использует Владимира Зеленского как инструмент связи в переговорах с Россией. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Сейчас террорист (Зеленский. — Прим. Ред.) используется как инструмент связи с Москвой, а также как идеальная, запуганная марионетка для подписания документов любых, которые в будущем могут стать козырями Вашингтона в переговорах с Кремлем", — отметил нардеп.
Ранее Минфин США сообщил, что Киев и Вашингтон подписали сделку о природных ресурсах. В рамках сделки создается инвестиционный фонд на восстановление Украины с равными правами для обеих стран.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
В МИД рассказали, как Зеленский издевается над ветеранами из-за 9 мая
Вчера, 15:50
 
ПолитикаСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала