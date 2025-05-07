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"Связь с Москвой". Депутат Рады узнал, что Трамп уготовил Зеленскому

"Связь с Москвой". Депутат Рады узнал, что Трамп уготовил Зеленскому - 07.05.2025, ПРАЙМ

"Связь с Москвой". Депутат Рады узнал, что Трамп уготовил Зеленскому

Глава Белого дома Дональд Трамп использует Владимира Зеленского как инструмент связи в переговорах с Россией. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T08:33+0300

2025-05-07T08:33+0300

2025-05-07T08:33+0300

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владимир зеленский

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп использует Владимира Зеленского как инструмент связи в переговорах с Россией. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Сейчас террорист (Зеленский. — Прим. Ред.) используется как инструмент связи с Москвой, а также как идеальная, запуганная марионетка для подписания документов любых, которые в будущем могут стать козырями Вашингтона в переговорах с Кремлем", — отметил нардеп.Ранее Минфин США сообщил, что Киев и Вашингтон подписали сделку о природных ресурсах. В рамках сделки создается инвестиционный фонд на восстановление Украины с равными правами для обеих стран.

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сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп