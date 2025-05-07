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Золото дешевеет на новостях из Китая и США

Золото дешевеет на новостях из Китая и США - 07.05.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет на новостях из Китая и США

Стоимость золота снижается в среду утром после новостей относительно развития торговых отношений между Китаем и США, свидетельствуют данные торгов. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T08:55+0300

2025-05-07T08:55+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду утром после новостей относительно развития торговых отношений между Китаем и США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.43 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 27,93 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,82%, - до 3 394,87 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,43% - до 33,237 доллара за унцию. Мировые инвесторы продолжают оценку новостей относительно прогресса в торговых отношениях между США и КНР. В среду из заявления министерства коммерции Китая стало известно, что страна согласилась на контакты с США по торговле, основываясь на ожидании мирового сообщества, интересах КНР и призывах американского бизнеса. Ранее в этот же день министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что его встречи с представителями Китая в Швейцарии пройдут 10-11 мая. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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рынки, торги, китай, сша, скотт бессент, comex, fox news