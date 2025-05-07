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Чукотка в I квартале увеличила добычу золота на 18% - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Чукотка в I квартале увеличила добычу золота на 18%
Чукотка в I квартале увеличила добычу золота на 18% - 07.05.2025, ПРАЙМ
Чукотка в I квартале увеличила добычу золота на 18%
Недропользователи Чукотского АО в январе-марте добыли 5,344 тонны золота, что на 18,03% больше, чем в аналогичный период годом ранее, при этом добыча серебра... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T11:39+0300
2025-05-07T11:40+0300
экономика
промышленность
анадырь
чукотка
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АНАДЫРЬ, 7 мая — ПРАЙМ. Недропользователи Чукотского АО в январе-марте добыли 5,344 тонны золота, что на 18,03% больше, чем в аналогичный период годом ранее, при этом добыча серебра выросла на 38,32%, до 34,649 тонны, сообщили РИА Новости в департаменте промышленной политики местного правительства. "Разработка россыпных месторождений в регионе носит сезонный характер, — обычно продолжается с мая по октябрь, поэтому пока всё золото — коренное. По состоянию на 1 марта продолжали добычу рудного золота пять горнодобывающих предприятий", — пояснили в ведомстве. Так, предприятия Highland Gold Mining (HGM) бизнесмена Владислава Свиблова увеличили добычу на 25,3%, до 3,947 тонны. В том числе АО "Чукотская ГГК" на месторождениях Купол и Морошка с начала года добыло 1,893 тонны, что больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 55 килограммов (на 3%), серебра с начала года добыто 32,696 тонны, что больше на 50,9%; АО "Базовые металлы" на месторождении Кекура добыло 1,92 тонны (+96,7%), серебра - добыто 371,23 кг, что больше на 126,2%. "Рудник Валунистый" добыл 133,82 килограмма золота (-20,4%) и 1543,37 килограмма серебра (-29,1%). "Северное золото", также входящее в HGM, добыло 168,8 килограмма золота и 999,9 килограмма серебра. ЗК "Майское" (входит в "Полиметалл") на одноимённом месторождении добыто 1044,67 килограмма золота в концентрате, что на 32,5 килограмма больше, чем в январе-марте прошлого года. АО "Рудник Каральвеем" (УК "Золотые проекты", аффилировано со структурами Льва Леваева) за квартал добыло 352,06 килограмма золота, что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,12 килограмма. Серебра с начала года добыто 38,6 килограмма. За весь прошлый год добыча золота на Чукотке выросла на 2,8%, до 24,504 тонны, серебра — на 13,4%, до 138,432 тонны. В том числе, добыча коренного (рудного) золота составила 21,493 тонны (-0,23%). На россыпях было добыто 3,011 тонны (+31,7%) драгоценного металла.
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промышленность, анадырь, чукотка
Экономика, Промышленность, Анадырь, Чукотка
11:39 07.05.2025 (обновлено: 11:40 07.05.2025)
 
Чукотка в I квартале увеличила добычу золота на 18%

Чукотка в I квартале увеличила добычу золота на 18%, до 5,344 тонн

© fotolia.com / Scanrail%Золотые слитки
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© fotolia.com / Scanrail
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АНАДЫРЬ, 7 мая — ПРАЙМ. Недропользователи Чукотского АО в январе-марте добыли 5,344 тонны золота, что на 18,03% больше, чем в аналогичный период годом ранее, при этом добыча серебра выросла на 38,32%, до 34,649 тонны, сообщили РИА Новости в департаменте промышленной политики местного правительства.
"Разработка россыпных месторождений в регионе носит сезонный характер, — обычно продолжается с мая по октябрь, поэтому пока всё золото — коренное. По состоянию на 1 марта продолжали добычу рудного золота пять горнодобывающих предприятий", — пояснили в ведомстве.
Так, предприятия Highland Gold Mining (HGM) бизнесмена Владислава Свиблова увеличили добычу на 25,3%, до 3,947 тонны. В том числе АО "Чукотская ГГК" на месторождениях Купол и Морошка с начала года добыло 1,893 тонны, что больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 55 килограммов (на 3%), серебра с начала года добыто 32,696 тонны, что больше на 50,9%; АО "Базовые металлы" на месторождении Кекура добыло 1,92 тонны (+96,7%), серебра - добыто 371,23 кг, что больше на 126,2%.
"Рудник Валунистый" добыл 133,82 килограмма золота (-20,4%) и 1543,37 килограмма серебра (-29,1%). "Северное золото", также входящее в HGM, добыло 168,8 килограмма золота и 999,9 килограмма серебра.
ЗК "Майское" (входит в "Полиметалл") на одноимённом месторождении добыто 1044,67 килограмма золота в концентрате, что на 32,5 килограмма больше, чем в январе-марте прошлого года. АО "Рудник Каральвеем" (УК "Золотые проекты", аффилировано со структурами Льва Леваева) за квартал добыло 352,06 килограмма золота, что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,12 килограмма. Серебра с начала года добыто 38,6 килограмма.
За весь прошлый год добыча золота на Чукотке выросла на 2,8%, до 24,504 тонны, серебра — на 13,4%, до 138,432 тонны. В том числе, добыча коренного (рудного) золота составила 21,493 тонны (-0,23%). На россыпях было добыто 3,011 тонны (+31,7%) драгоценного металла.
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