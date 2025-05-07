https://1prime.ru/20250507/zoloto-857357685.html

Физический объем сделок с золотом на Мосбирже в I квартале вырос на 80,9%

Физический объем сделок с золотом на Мосбирже в I квартале вырос на 80,9% - 07.05.2025, ПРАЙМ

Физический объем сделок с золотом на Мосбирже в I квартале вырос на 80,9%

Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-апреля 2025 года увеличился на 80,9% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее - до... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T12:39+0300

2025-05-07T12:39+0300

2025-05-07T12:39+0300

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МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-апреля 2025 года увеличился на 80,9% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее - до 64,936 тонны, по серебру – вырос на 76,5%, до 116,873 тонны, следует из материалов ежедневных итогов торгов биржи. В денежном выражении на Московской бирже в январе-апреле было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 582,2 миллиарда рублей против 189,7 миллиарда рублей в январе-апреле 2024 года. Объем торгов только в апреле составил 206 миллиардов рублей, в том числе 22,215 тонны золотом и 34,747 тонны серебром. По итогам 2024 года на Московской бирже было заключено сделок с золотом (123,3 тонны) и серебром (252,4 тонны) на общую сумму 861,8 миллиарда рублей против 469,8 миллиарда рублей в 2023. В 2023 году было заключено сделок с золотом (83,7 тонны) и серебром (143,8 тонны) на 469,8 миллиарда рублей, против 122,8 миллиарда рублей в 2022 году - 32,3 тонны золота и 78,7 тонны серебра. Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище. Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 98 организаций: 56 банков, 33 профучастника рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), 7 золотодобывающих компаний, страховая компания, а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.

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рынки, москва, банк россии