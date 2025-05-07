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Эксперт допустил снижение цены золота на фоне конфликта Индии и Пакистана
Эксперт допустил снижение цены золота на фоне конфликта Индии и Пакистана - 07.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт допустил снижение цены золота на фоне конфликта Индии и Пакистана
Стоимость золота в краткосрочной перспективе может снизиться на фоне конфликта Индии и Пакистана, заявил РИА Новости сотрудник лаборатории анализа лучших... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T14:30+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота в краткосрочной перспективе может снизиться на фоне конфликта Индии и Пакистана, заявил РИА Новости сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол. "Рынок золота действительно отреагировал ростом до более чем 3430 долларов за унцию вечером 6 мая, когда начали появляться новости об ударах. На данный момент, судя по реакции рынка, резкое дальнейшее повышение цен маловероятно. Прямо сейчас наоборот идет снижение ... Если цена опустится ниже 3340 долларов, скорее всего, снижение продолжится и до 3300 долларов", - ответил он на вопрос о том, как изменится в краткосрочной перспективе цена драгметалла на фоне конфликта Индии и Пакистана. Тем не менее аналитик полагает, что в долгосрочной перспективе наиболее вероятен умеренный рост. По его словам, большое влияние на цены окажет решение совета управляющих ФРС по целевой процентной ставке в США. "Сохранение ставки поддержит умеренный рост примерно до 3430-3450 долларов за унцию в ближайшие дни, резкое снижение может спровоцировать рост до 3500 долларов и выше", - добавил Черновол. По состоянию на 14.23 цена на золото составляла 3 394,29 доллара за тройскую унцию, следует из данных нью-йоркской биржи Comex. В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран.
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рынки, мировая экономика, пакистан, индия, comex, мид
Рынки, Мировая экономика, ПАКИСТАН, ИНДИЯ, Comex, МИД
Эксперт допустил снижение цены золота на фоне конфликта Индии и Пакистана
Черновол: цена золота может снизиться на фоне конфликта Индии и Пакистана
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота в краткосрочной перспективе может снизиться на фоне конфликта Индии и Пакистана, заявил РИА Новости сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол.
"Рынок золота действительно отреагировал ростом до более чем 3430 долларов за унцию вечером 6 мая, когда начали появляться новости об ударах. На данный момент, судя по реакции рынка, резкое дальнейшее повышение цен маловероятно. Прямо сейчас наоборот идет снижение ... Если цена опустится ниже 3340 долларов, скорее всего, снижение продолжится и до 3300 долларов", - ответил он на вопрос о том, как изменится в краткосрочной перспективе цена драгметалла на фоне конфликта Индии и Пакистана.
Тем не менее аналитик полагает, что в долгосрочной перспективе наиболее вероятен умеренный рост. По его словам, большое влияние на цены окажет решение совета управляющих ФРС по целевой процентной ставке в США. "Сохранение ставки поддержит умеренный рост примерно до 3430-3450 долларов за унцию в ближайшие дни, резкое снижение может спровоцировать рост до 3500 долларов и выше", - добавил Черновол.
По состоянию на 14.23 цена на золото составляла 3 394,29 доллара за тройскую унцию, следует из данных нью-йоркской биржи Comex.
В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран.
Физический объем сделок с золотом на Мосбирже в I квартале вырос на 80,9%