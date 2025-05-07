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Золото дешевеет на 1 процент - 07.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250507/zoloto-857377081.html
Золото дешевеет на 1 процент
Золото дешевеет на 1 процент - 07.05.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет на 1 процент
Стоимость золота снижается почти на 1% в среду вечером после трех торговых сессий роста подряд, свидетельствуют данные торгов. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T18:45+0300
2025-05-07T18:45+0300
экономика
comex
джером пауэлл
сша
рынок
торги
золото
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается почти на 1% в среду вечером после трех торговых сессий роста подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.19 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 28,89 доллара, или на 0,84%, до 3 393,91 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 1,8% - до 32,78 доллара за унцию. За предыдущие три торговых дня стоимость золота выросла почти на 6%. Позднее в среду трейдеры будут оценивать итоги майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. Рынки также будут оценивать заявления председателя регулятора Джерома Пауэлла на пресс-конференции. Решения ФРС оказывают влияние на динамику стоимости драгоценного металла. Трейдеры также оценивают ситуацию вокруг торговых отношений США и Китая. Торговый представитель США Джеймисон Грир должен посетить Швейцарию на текущей неделе, где встретится с китайским коллегой для обсуждения вопросов торговли. Таким образом, негативом для котировок золота как актива-убежища могут послужить ожидания нормализации торговых отношений двух стран и прекращение взаимной эскалации импортных пошлин.
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comex, джером пауэлл, сша, рынок, торги, золото
Экономика, Comex, Джером Пауэлл, США, Рынок, Торги, золото
18:45 07.05.2025
 
Золото дешевеет на 1 процент

Золото дешевеет на 1% после трех дней роста стоимости

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты
Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается почти на 1% в среду вечером после трех торговых сессий роста подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.19 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 28,89 доллара, или на 0,84%, до 3 393,91 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 1,8% - до 32,78 доллара за унцию.
За предыдущие три торговых дня стоимость золота выросла почти на 6%.
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Позднее в среду трейдеры будут оценивать итоги майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. Рынки также будут оценивать заявления председателя регулятора Джерома Пауэлла на пресс-конференции. Решения ФРС оказывают влияние на динамику стоимости драгоценного металла.
Трейдеры также оценивают ситуацию вокруг торговых отношений США и Китая. Торговый представитель США Джеймисон Грир должен посетить Швейцарию на текущей неделе, где встретится с китайским коллегой для обсуждения вопросов торговли. Таким образом, негативом для котировок золота как актива-убежища могут послужить ожидания нормализации торговых отношений двух стран и прекращение взаимной эскалации импортных пошлин.
 
ЭкономикаComexДжером ПауэллСШАРынокТоргизолото
 
 
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