https://1prime.ru/20250507/zoloto-857381446.html
Цена на золото немного замедлила снижение после решения ФРС
Цена на золото немного замедлила снижение после решения ФРС - 07.05.2025, ПРАЙМ
Цена на золото немного замедлила снижение после решения ФРС
Стоимость золота слегка замедлила снижение после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T21:28+0300
2025-05-07T21:28+0300
2025-05-07T21:28+0300
экономика
рынок
торги
сша
золото
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_edbeb8636121f0b77f85ed9950f2ef7e.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота слегка замедлила снижение после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 21.22 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 27,14 доллара, или на 0,8% - до 3 395,16 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,88% - до 32,783 доллара за унцию. До публикации решений регулятора золото дешевело до 3 393 долларов за тройскую унцию. ФРС США по итогам майского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Следующее заседание регулятора запланировано на 17-18 июня.
https://1prime.ru/20250507/zoloto-857377081.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_402:0:3133:2048_1920x0_80_0_0_4f396c7fbb485db0d8dc13bc4e572f12.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, золото
Экономика, Рынок, Торги, США, золото
Цена на золото немного замедлила снижение после решения ФРС
Цена на золото немного замедлила снижение после публикации решения ФРС США по ставке
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота слегка замедлила снижение после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 21.22 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 27,14 доллара, или на 0,8% - до 3 395,16 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,88% - до 32,783 доллара за унцию.
До публикации решений регулятора золото дешевело до 3 393 долларов за тройскую унцию.
ФРС США по итогам майского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Следующее заседание регулятора запланировано на 17-18 июня.
Золото дешевеет на 1 процент