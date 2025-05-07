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Цена на золото немного замедлила снижение после решения ФРС

Цена на золото немного замедлила снижение после решения ФРС - 07.05.2025, ПРАЙМ

Цена на золото немного замедлила снижение после решения ФРС

Стоимость золота слегка замедлила снижение после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T21:28+0300

2025-05-07T21:28+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота слегка замедлила снижение после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 21.22 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 27,14 доллара, или на 0,8% - до 3 395,16 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,88% - до 32,783 доллара за унцию. До публикации решений регулятора золото дешевело до 3 393 долларов за тройскую унцию. ФРС США по итогам майского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Следующее заседание регулятора запланировано на 17-18 июня.

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рынок, торги, сша, золото