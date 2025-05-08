https://1prime.ru/20250508/abbas-857402231.html
Аббас прибыл в Россию для участия в мероприятиях по случаю 9 мая
Аббас прибыл в Россию для участия в мероприятиях по случаю 9 мая - 08.05.2025, ПРАЙМ
Аббас прибыл в Россию для участия в мероприятиях по случаю 9 мая
Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T18:28+0300
2025-05-08T18:28+0300
2025-05-08T18:28+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. Ожидается, что он посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.
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россия, победа
Аббас прибыл в Россию для участия в мероприятиях по случаю 9 мая
Президент Палестины Аббас прибыл в Россию для участия в мероприятиях по случаю 9 мая
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что он посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.
Президент Зимбабве прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы