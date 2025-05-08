https://1prime.ru/20250508/abbas-857402231.html

Аббас прибыл в Россию для участия в мероприятиях по случаю 9 мая​

Аббас прибыл в Россию для участия в мероприятиях по случаю 9 мая​ - 08.05.2025, ПРАЙМ

Аббас прибыл в Россию для участия в мероприятиях по случаю 9 мая​

Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T18:28+0300

2025-05-08T18:28+0300

2025-05-08T18:28+0300

россия

победа

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. Ожидается, что он посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.​​​​​​​​​​​​​​

https://1prime.ru/20250508/zimbabve-857392917.html

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россия, победа