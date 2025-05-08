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Аббас прибыл в Россию для участия в мероприятиях по случаю 9 мая​ - 08.05.2025, ПРАЙМ
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Аббас прибыл в Россию для участия в мероприятиях по случаю 9 мая​
Аббас прибыл в Россию для участия в мероприятиях по случаю 9 мая​ - 08.05.2025, ПРАЙМ
Аббас прибыл в Россию для участия в мероприятиях по случаю 9 мая​
Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T18:28+0300
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россия
победа
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. Ожидается, что он посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.​​​​​​​​​​​​​​
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россия, победа
РОССИЯ, Победа
18:28 08.05.2025
 
Аббас прибыл в Россию для участия в мероприятиях по случаю 9 мая​

Президент Палестины Аббас прибыл в Россию для участия в мероприятиях по случаю 9 мая​

Глава Палестины М.Аббас отказался от участия в намеченных на январь 2010 г выборах
Глава Палестины М.Аббас отказался от участия в намеченных на январь 2010 г выборах
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что он посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.​​​​​​​​​​​​​​
Москва - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
Президент Зимбабве прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы
13:15
 
РОССИЯПобеда
 
 
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