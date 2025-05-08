https://1prime.ru/20250508/aeroflot-857398968.html

"Аэрофлот" планирует выйти в штатный режим к 18:00 мск

"Аэрофлот" планирует выйти в штатный режим к 18:00 мск - 08.05.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" планирует выйти в штатный режим к 18:00 мск

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в штатный режим выполнения расписания к 18.00 мск сегодняшнего дня, сообщила компания. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T16:42+0300

2025-05-08T16:42+0300

2025-05-08T16:42+0300

россия

аэрофлот

авиарейсы

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в штатный режим выполнения расписания к 18.00 мск сегодняшнего дня, сообщила компания. "Аэрофлот, включая собственные рейсы и рейсы авиакомпании "Россия" под кодом SU, планирует войти в штатный режим выполнения расписания к 18:00 сегодняшнего дня", - сообщила компания. Ситуация с вынужденными задержками и многочисленными уходами воздушных судов на запасные аэродромы, наблюдавшаяся 6 и 7 мая, вызвана непрогнозируемыми по времени ограничениями использования воздушного пространства, вводимыми в районах аэропортов Центральной России, а также временными закрытиями аэропортов московского авиаузла на прилёт и вылет самолётов. У "Аэрофлота" за период с 16.00 мск 6 мая по 12.00 мск 8 мая на запасные аэродромы ушло 65 рейсов, отменено 97 рейсов, максимальное время ожидания перелёта с запасного аэродрома составило 30 часов.

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россия, аэрофлот, авиарейсы