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Аэропорт "Жуковский" после снятия ограничений работает в штатном режиме

Аэропорт "Жуковский" после снятия ограничений работает в штатном режиме - 08.05.2025, ПРАЙМ

Аэропорт "Жуковский" после снятия ограничений работает в штатном режиме

Аэропорт "Жуковский" после снятия ограничений работает в штатном режиме и готов к приему и выпуску самолетов, сообщила авиагавань. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T00:27+0300

2025-05-08T00:27+0300

2025-05-08T00:27+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Аэропорт "Жуковский" после снятия ограничений работает в штатном режиме и готов к приему и выпуску самолетов, сообщила авиагавань. "Информируем вас о том, что временные ограничения на выполнение полетов сняты. Службы аэропорта Жуковский функционируют в штатном режиме и готовы к приему и выпуску воздушных судов", - сообщили в авиагавани. В связи с вынужденными изменениями в расписании время вылета рейсов будет скорректировано. В "Жуковском" порекомендовали с вниманием отнестись к поступающим от авиакомпаний сообщениям, а также отслеживать статус рейсов через справочные службы авиакомпаний и на табло аэропорта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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