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Аэропорт "Жуковский" после снятия ограничений работает в штатном режиме - 08.05.2025, ПРАЙМ
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Аэропорт "Жуковский" после снятия ограничений работает в штатном режиме
Аэропорт "Жуковский" после снятия ограничений работает в штатном режиме - 08.05.2025, ПРАЙМ
Аэропорт "Жуковский" после снятия ограничений работает в штатном режиме
Аэропорт "Жуковский" после снятия ограничений работает в штатном режиме и готов к приему и выпуску самолетов, сообщила авиагавань. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T00:27+0300
2025-05-08T00:27+0300
бизнес
москва
жуковский
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Аэропорт "Жуковский" после снятия ограничений работает в штатном режиме и готов к приему и выпуску самолетов, сообщила авиагавань. "Информируем вас о том, что временные ограничения на выполнение полетов сняты. Службы аэропорта Жуковский функционируют в штатном режиме и готовы к приему и выпуску воздушных судов", - сообщили в авиагавани. В связи с вынужденными изменениями в расписании время вылета рейсов будет скорректировано. В "Жуковском" порекомендовали с вниманием отнестись к поступающим от авиакомпаний сообщениям, а также отслеживать статус рейсов через справочные службы авиакомпаний и на табло аэропорта.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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40
192
40
бизнес, москва, жуковский
Бизнес, МОСКВА, жуковский
00:27 08.05.2025
 
Аэропорт "Жуковский" после снятия ограничений работает в штатном режиме

Аэропорт "Жуковский" после снятия ограничений работает в штатном режиме

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Аэропорт "Жуковский" после снятия ограничений работает в штатном режиме и готов к приему и выпуску самолетов, сообщила авиагавань.
"Информируем вас о том, что временные ограничения на выполнение полетов сняты. Службы аэропорта Жуковский функционируют в штатном режиме и готовы к приему и выпуску воздушных судов", - сообщили в авиагавани.
В связи с вынужденными изменениями в расписании время вылета рейсов будет скорректировано. В "Жуковском" порекомендовали с вниманием отнестись к поступающим от авиакомпаний сообщениям, а также отслеживать статус рейсов через справочные службы авиакомпаний и на табло аэропорта.
 
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