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Аэропорт Новокузнецка возобновил прием и отправление рейсов
Аэропорт Новокузнецка возобновил прием и отправление рейсов - 08.05.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Новокузнецка возобновил прием и отправление рейсов
Аэропорт Новокузнецка возобновил прием и отправление рейсов, сообщили в авиагавани. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T09:20+0300
2025-05-08T09:20+0300
2025-05-08T09:20+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Аэропорт Новокузнецка возобновил прием и отправление рейсов, сообщили в авиагавани. Ранее в 7.33 мск аэропорт Новокузнецка не принимал воздушные судна по техническим причинам. "Аэропорт Новокузнецк работает в штатном режиме", - говорится в Telegram-канале аэропорта.
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НОВОКУЗНЕЦК, МОСКВА, аэропорт
Аэропорт Новокузнецка возобновил прием и отправление рейсов
Аэропорт Новокузнецка возобновил работу в штатном режиме
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Аэропорт Новокузнецка возобновил прием и отправление рейсов, сообщили в авиагавани.
Ранее в 7.33 мск аэропорт Новокузнецка не принимал воздушные судна по техническим причинам.
"Аэропорт Новокузнецк работает в штатном режиме", - говорится в Telegram-канале аэропорта.
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