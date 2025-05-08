https://1prime.ru/20250508/aeroport-857388874.html

Аэропорт Новокузнецка возобновил прием и отправление рейсов

Аэропорт Новокузнецка возобновил прием и отправление рейсов - 08.05.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Новокузнецка возобновил прием и отправление рейсов

Аэропорт Новокузнецка возобновил прием и отправление рейсов, сообщили в авиагавани. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T09:20+0300

2025-05-08T09:20+0300

2025-05-08T09:20+0300

новокузнецк

москва

аэропорт

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Аэропорт Новокузнецка возобновил прием и отправление рейсов, сообщили в авиагавани. Ранее в 7.33 мск аэропорт Новокузнецка не принимал воздушные судна по техническим причинам. "Аэропорт Новокузнецк работает в штатном режиме", - говорится в Telegram-канале аэропорта.

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новокузнецк

москва

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