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Аэропорт Новокузнецка возобновил прием и отправление рейсов - 08.05.2025, ПРАЙМ
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Аэропорт Новокузнецка возобновил прием и отправление рейсов
Аэропорт Новокузнецка возобновил прием и отправление рейсов - 08.05.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Новокузнецка возобновил прием и отправление рейсов
Аэропорт Новокузнецка возобновил прием и отправление рейсов, сообщили в авиагавани. | 08.05.2025, ПРАЙМ
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новокузнецк
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Аэропорт Новокузнецка возобновил прием и отправление рейсов, сообщили в авиагавани. Ранее в 7.33 мск аэропорт Новокузнецка не принимал воздушные судна по техническим причинам. "Аэропорт Новокузнецк работает в штатном режиме", - говорится в Telegram-канале аэропорта.
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новокузнецк, москва, аэропорт
НОВОКУЗНЕЦК, МОСКВА, аэропорт
09:20 08.05.2025
 
Аэропорт Новокузнецка возобновил прием и отправление рейсов

Аэропорт Новокузнецка возобновил работу в штатном режиме

© Фото : Unsplash/Marta WeronikaСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© Фото : Unsplash/Marta Weronika
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Аэропорт Новокузнецка возобновил прием и отправление рейсов, сообщили в авиагавани.
Ранее в 7.33 мск аэропорт Новокузнецка не принимал воздушные судна по техническим причинам.
"Аэропорт Новокузнецк работает в штатном режиме", - говорится в Telegram-канале аэропорта.
%Boeing 737 - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
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08:02
 
НОВОКУЗНЕЦКМОСКВАаэропорт
 
 
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