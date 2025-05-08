https://1prime.ru/20250508/aeroporty-857387979.html
В Иваново и Ярославле сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Иваново и Ярославле сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 08.05.2025, ПРАЙМ
В Иваново и Ярославле сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново и Ярославля в 06.42 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T08:02+0300
2025-05-08T08:02+0300
2025-05-08T08:02+0300
бизнес
россия
ярославль
москва
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/77077/31/770773194_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_97a4f0683b873e9466c9a61eedc7252e.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново и Ярославля в 06.42 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения были введены в аэропортах в 15.20 мск среды. "В аэропортах Иваново (Южный) и Ярославль (Туношна) в 06.42 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал представитель Росавиации в Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250507/kreml-857358835.html
ярославль
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77077/31/770773194_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_0a18bdb3daa1837c01b89ac8b15b0634.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, ярославль, москва, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, ЯРОСЛАВЛЬ, МОСКВА, Росавиация
В Иваново и Ярославле сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропортах Иваново и Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново и Ярославля в 06.42 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения были введены в аэропортах в 15.20 мск среды.
"В аэропортах Иваново (Южный) и Ярославль (Туношна) в 06.42 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал представитель Росавиации в Telegram-канале.
В Кремле призвали с пониманием относиться к ограничениям связи в Москве