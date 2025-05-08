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В Иваново и Ярославле сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 08.05.2025, ПРАЙМ
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В Иваново и Ярославле сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Иваново и Ярославле сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 08.05.2025, ПРАЙМ
В Иваново и Ярославле сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново и Ярославля в 06.42 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T08:02+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново и Ярославля в 06.42 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения были введены в аэропортах в 15.20 мск среды. "В аэропортах Иваново (Южный) и Ярославль (Туношна) в 06.42 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал представитель Росавиации в Telegram-канале.
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Бизнес, РОССИЯ, ЯРОСЛАВЛЬ, МОСКВА, Росавиация
08:02 08.05.2025
 
В Иваново и Ярославле сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропортах Иваново и Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© flickr.com / clidstrom%Boeing 737
%Boeing 737 - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© flickr.com / clidstrom
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново и Ярославля в 06.42 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения были введены в аэропортах в 15.20 мск среды.
"В аэропортах Иваново (Южный) и Ярославль (Туношна) в 06.42 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал представитель Росавиации в Telegram-канале.
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