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Россия и Китай осуждают изъятие активов других стран - 08.05.2025, ПРАЙМ
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Россия и Китай осуждают изъятие активов других стран
Россия и Китай осуждают изъятие активов других стран - 08.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Китай осуждают изъятие активов других стран
Россия и Китай осуждают изъятие активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право на применение ответных мер. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T15:45+0300
2025-05-08T15:45+0300
экономика
россия
китай
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай осуждают изъятие активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право на применение ответных мер. Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля. "Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении.
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россия, китай
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ
15:45 08.05.2025
 
Россия и Китай осуждают изъятие активов других стран

РФ и КНР осуждают изъятие активов других стран и подчеркивают право на ответные меры

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай осуждают изъятие активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право на применение ответных мер.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении.
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
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