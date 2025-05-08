https://1prime.ru/20250508/aktivy-857398063.html

Россия и Китай осуждают изъятие активов других стран

Россия и Китай осуждают изъятие активов других стран - 08.05.2025, ПРАЙМ

Россия и Китай осуждают изъятие активов других стран

Россия и Китай осуждают изъятие активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право на применение ответных мер. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T15:45+0300

2025-05-08T15:45+0300

2025-05-08T15:45+0300

экономика

россия

китай

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай осуждают изъятие активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право на применение ответных мер. Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля. "Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении.

https://1prime.ru/20250508/investitsii-857395005.html

китай

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