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Авиакомпании рассказали, как подготовиться к майским праздникам

Авиакомпании рассказали, как подготовиться к майским праздникам - 08.05.2025, ПРАЙМ

Авиакомпании рассказали, как подготовиться к майским праздникам

Крупные российские авиакомпании советуют пассажирам в период майских праздников внимательно отслеживать информацию о вылете рейса и во избежание опозданий... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T01:15+0300

2025-05-08T01:15+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Крупные российские авиакомпании советуют пассажирам в период майских праздников внимательно отслеживать информацию о вылете рейса и во избежание опозданий приезжать в аэропорт заранее, следует из сообщений авиакомпаний. Парад Победы состоится 9 мая в Москве. Предварительно на него приедет более 20 лидеров других государств. Также российские аэропорты предупреждали о возможных задержках рейсов, которые могут произойти по разным причинам, и рекомендовали следить за онлайн-табло. Только за 6-7 мая на запасные аэродромы ушли 158 самолетов. "Для своевременного прохождения предполетных процедур в связи с дополнительными мерами безопасности в аэропортах РФ рекомендуем: заранее прибывать в аэропорт — за 3-4 часа до вылета рейса по фактическому расписанию, по возможности подготовить распечатанные маршрут-квитанции, если пройдена онлайн-регистрация, взять с собой распечатанные посадочные талоны", - посоветовали в Azur air. В S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") рекомендовали приезжать в аэропорт минимум за два часа до вылета, проверять статус рейса перед выездом, планировать свой маршрут с учетом возможных корректировок движения транспорта, следить за изменениями в расписании на онлайн-табло на сайте авиакомпании. В свою очередь в Red Wings также указали, что лучше поехать в аэропорт заранее и предусмотреть возможные пробки, чтобы не опаздывать на рейс. Кроме того, можно заранее зарегистрироваться на рейс - за сутки перед вылетом. Там напомнили, что пассажиры без багажа могут использовать электронный посадочный талон - с его помощью можно пройти все предполетные процедуры и не стоять в очереди на регистрацию. Ранее крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" также посоветовал пассажирам на майских праздниках заранее приезжать в аэропорты и регистрироваться на рейсы онлайн.

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бизнес, туризм, москва, рф, azur air, red wings, аэрофлот