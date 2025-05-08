Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Авиакомпании рассказали, как подготовиться к майским праздникам - 08.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250508/aviakompanija-857385066.html
Авиакомпании рассказали, как подготовиться к майским праздникам
Авиакомпании рассказали, как подготовиться к майским праздникам - 08.05.2025, ПРАЙМ
Авиакомпании рассказали, как подготовиться к майским праздникам
Крупные российские авиакомпании советуют пассажирам в период майских праздников внимательно отслеживать информацию о вылете рейса и во избежание опозданий... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T01:15+0300
2025-05-08T01:15+0300
бизнес
туризм
москва
рф
azur air
red wings
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857385066.jpg?1746656158
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Крупные российские авиакомпании советуют пассажирам в период майских праздников внимательно отслеживать информацию о вылете рейса и во избежание опозданий приезжать в аэропорт заранее, следует из сообщений авиакомпаний. Парад Победы состоится 9 мая в Москве. Предварительно на него приедет более 20 лидеров других государств. Также российские аэропорты предупреждали о возможных задержках рейсов, которые могут произойти по разным причинам, и рекомендовали следить за онлайн-табло. Только за 6-7 мая на запасные аэродромы ушли 158 самолетов. "Для своевременного прохождения предполетных процедур в связи с дополнительными мерами безопасности в аэропортах РФ рекомендуем: заранее прибывать в аэропорт — за 3-4 часа до вылета рейса по фактическому расписанию, по возможности подготовить распечатанные маршрут-квитанции, если пройдена онлайн-регистрация, взять с собой распечатанные посадочные талоны", - посоветовали в Azur air. В S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") рекомендовали приезжать в аэропорт минимум за два часа до вылета, проверять статус рейса перед выездом, планировать свой маршрут с учетом возможных корректировок движения транспорта, следить за изменениями в расписании на онлайн-табло на сайте авиакомпании. В свою очередь в Red Wings также указали, что лучше поехать в аэропорт заранее и предусмотреть возможные пробки, чтобы не опаздывать на рейс. Кроме того, можно заранее зарегистрироваться на рейс - за сутки перед вылетом. Там напомнили, что пассажиры без багажа могут использовать электронный посадочный талон - с его помощью можно пройти все предполетные процедуры и не стоять в очереди на регистрацию. Ранее крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" также посоветовал пассажирам на майских праздниках заранее приезжать в аэропорты и регистрироваться на рейсы онлайн.
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, москва, рф, azur air, red wings, аэрофлот
Бизнес, Туризм, МОСКВА, РФ, Azur Air, Red Wings, Аэрофлот
01:15 08.05.2025
 
Авиакомпании рассказали, как подготовиться к майским праздникам

Крупные российские авиакомпании рекомендовали пассажирам заранее приезжать в аэропорт

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Крупные российские авиакомпании советуют пассажирам в период майских праздников внимательно отслеживать информацию о вылете рейса и во избежание опозданий приезжать в аэропорт заранее, следует из сообщений авиакомпаний.
Парад Победы состоится 9 мая в Москве. Предварительно на него приедет более 20 лидеров других государств. Также российские аэропорты предупреждали о возможных задержках рейсов, которые могут произойти по разным причинам, и рекомендовали следить за онлайн-табло. Только за 6-7 мая на запасные аэродромы ушли 158 самолетов.
"Для своевременного прохождения предполетных процедур в связи с дополнительными мерами безопасности в аэропортах РФ рекомендуем: заранее прибывать в аэропорт — за 3-4 часа до вылета рейса по фактическому расписанию, по возможности подготовить распечатанные маршрут-квитанции, если пройдена онлайн-регистрация, взять с собой распечатанные посадочные талоны", - посоветовали в Azur air.
В S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") рекомендовали приезжать в аэропорт минимум за два часа до вылета, проверять статус рейса перед выездом, планировать свой маршрут с учетом возможных корректировок движения транспорта, следить за изменениями в расписании на онлайн-табло на сайте авиакомпании.
В свою очередь в Red Wings также указали, что лучше поехать в аэропорт заранее и предусмотреть возможные пробки, чтобы не опаздывать на рейс. Кроме того, можно заранее зарегистрироваться на рейс - за сутки перед вылетом. Там напомнили, что пассажиры без багажа могут использовать электронный посадочный талон - с его помощью можно пройти все предполетные процедуры и не стоять в очереди на регистрацию.
Ранее крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" также посоветовал пассажирам на майских праздниках заранее приезжать в аэропорты и регистрироваться на рейсы онлайн.
 
БизнесТуризмМОСКВАРФAzur AirRed WingsАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала