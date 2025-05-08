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AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву

AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву - 08.05.2025, ПРАЙМ

AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву

Авиакомпания AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву для туристов, которые не смогли вылететь 6 и 7 мая рейсами других перевозчиков, сообщили | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T16:15+0300

2025-05-08T16:15+0300

2025-05-08T16:15+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву для туристов, которые не смогли вылететь 6 и 7 мая рейсами других перевозчиков, сообщили в авиакомпании. "AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву. На этих рейсах в Россию вернутся туристы, которые не смогли вылететь 6 и 7 мая рейсами других авиакомпаний. Всего в течение 8 и 9 мая AZUR air выполнит два разворотных рейса в Анталью и обратно", - сообщила авиакомпания. Дополнительные рейсы из Москвы вылетят 8 мая в 17.30 и 20.00, из Антальи мая в 00.00 и 2.30 Кроме того, авиакомпания рассматривает возможность расширить объем этой полётной программы. В случае появления новых рейсов AZUR air опубликует их расписание дополнительно.

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