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AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву - 08.05.2025, ПРАЙМ
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AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву
AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву - 08.05.2025, ПРАЙМ
AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву
Авиакомпания AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву для туристов, которые не смогли вылететь 6 и 7 мая рейсами других перевозчиков, сообщили | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T16:15+0300
2025-05-08T16:15+0300
туризм
россия
москва
анталья
azur air
авиасообщение
авиарейсы
международные авиарейсы
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву для туристов, которые не смогли вылететь 6 и 7 мая рейсами других перевозчиков, сообщили в авиакомпании. "AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву. На этих рейсах в Россию вернутся туристы, которые не смогли вылететь 6 и 7 мая рейсами других авиакомпаний. Всего в течение 8 и 9 мая AZUR air выполнит два разворотных рейса в Анталью и обратно", - сообщила авиакомпания. Дополнительные рейсы из Москвы вылетят 8 мая в 17.30 и 20.00, из Антальи мая в 00.00 и 2.30 Кроме того, авиакомпания рассматривает возможность расширить объем этой полётной программы. В случае появления новых рейсов AZUR air опубликует их расписание дополнительно.
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туризм, россия, москва, анталья, azur air, авиасообщение, авиарейсы, международные авиарейсы
Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, Анталья, Azur Air, авиасообщение, авиарейсы, международные авиарейсы
16:15 08.05.2025
 
AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву

AZUR air выполнит дополнительные рейсы для пассажиров отмененных рейсов

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолёт "Аэрофлота"
Самолёт Аэрофлота - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву для туристов, которые не смогли вылететь 6 и 7 мая рейсами других перевозчиков, сообщили в авиакомпании.
"AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву. На этих рейсах в Россию вернутся туристы, которые не смогли вылететь 6 и 7 мая рейсами других авиакомпаний. Всего в течение 8 и 9 мая AZUR air выполнит два разворотных рейса в Анталью и обратно", - сообщила авиакомпания.
Дополнительные рейсы из Москвы вылетят 8 мая в 17.30 и 20.00, из Антальи мая в 00.00 и 2.30
Кроме того, авиакомпания рассматривает возможность расширить объем этой полётной программы. В случае появления новых рейсов AZUR air опубликует их расписание дополнительно.
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ТуризмРОССИЯМОСКВААнтальяAzur Airавиасообщениеавиарейсымеждународные авиарейсы
 
 
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