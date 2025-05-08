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Россия и Турция возобновят полетную программу с 9 мая
Россия и Турция возобновят полетную программу с 9 мая - 08.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Турция возобновят полетную программу с 9 мая
Минтранс РФ, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении рейсов с 9 мая в полном объеме, сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T17:47+0300
2025-05-08T17:47+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Минтранс РФ, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении рейсов с 9 мая в полном объеме, сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта. "Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении с пятницы, 9 мая, в полном объеме полетной программы между Турцией и Россией", - сообщила Росавиация. Отменные рейсы за 8 мая выполнят перевозчики Azur Air и SouthWind. Turkish Airlines прорабатывает возможность для добавления в свое расписание за 9 мая дополнительных рейсов.
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рф, турция, росавиация, turkish airlines, azur air
РФ, ТУРЦИЯ, Росавиация, Turkish Airlines, Azur Air
Россия и Турция возобновят полетную программу с 9 мая
Росавиация и Turkish Airlines возобновят полеты с 9 мая в полном объеме
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Минтранс РФ, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении рейсов с 9 мая в полном объеме, сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
"Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении с пятницы, 9 мая, в полном объеме полетной программы между Турцией и Россией", - сообщила Росавиация.
Отменные рейсы за 8 мая выполнят перевозчики Azur Air и SouthWind.
Turkish Airlines прорабатывает возможность для добавления в свое расписание за 9 мая дополнительных рейсов.
Росавиация ведет диалог с Turkish Airlines по рейсам в Россию