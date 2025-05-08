https://1prime.ru/20250508/aviareysy-857400755.html

Россия и Турция возобновят полетную программу с 9 мая

Россия и Турция возобновят полетную программу с 9 мая - 08.05.2025, ПРАЙМ

Россия и Турция возобновят полетную программу с 9 мая

Минтранс РФ, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении рейсов с 9 мая в полном объеме, сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T17:47+0300

2025-05-08T17:47+0300

2025-05-08T17:47+0300

рф

турция

росавиация

turkish airlines

azur air

https://cdnn.1prime.ru/img/83785/73/837857359_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f170dd48862594a31e8972ab61f79b19.jpg

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Минтранс РФ, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении рейсов с 9 мая в полном объеме, сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта. "Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении с пятницы, 9 мая, в полном объеме полетной программы между Турцией и Россией", - сообщила Росавиация. Отменные рейсы за 8 мая выполнят перевозчики Azur Air и SouthWind. Turkish Airlines прорабатывает возможность для добавления в свое расписание за 9 мая дополнительных рейсов.

https://1prime.ru/20250508/rosaviatsiya-857399984.html

рф

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, турция, росавиация, turkish airlines, azur air