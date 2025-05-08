https://1prime.ru/20250508/azerbajdzhan-857387368.html

В Азербайджане за годы войны ввели около 50 тысяч кВт новых мощностей

В Азербайджане за годы войны ввели около 50 тысяч кВт новых мощностей - 08.05.2025, ПРАЙМ

В Азербайджане за годы войны ввели около 50 тысяч кВт новых мощностей

Около 50 тысяч кВт новых электроэнергетических мощностей было введено в Азербайджане за время Великой Отечественной войны для обеспечения надежной выработки... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T07:17+0300

2025-05-08T07:17+0300

2025-05-08T07:17+0300

энергетика

рф

москва

азербайджан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857387368.jpg?1746677867

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Около 50 тысяч кВт новых электроэнергетических мощностей было введено в Азербайджане за время Великой Отечественной войны для обеспечения надежной выработки нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго РФ. "Выработка нефтепродуктов в Баку требовала огромных энергетических ресурсов. Поэтому с самого начала войны в республике велось интенсивное строительство электростанций. Уже в 1941 году была создана ТЭЦ "Сумгаит-1" – введена в строй конденсационная турбина мощностью 24 000 кВт и теплофикационная турбина мощностью 25 000 кВт", - рассказали в пресс-службе. Также за годы войны были сооружены и введены в эксплуатацию ЛЭП ГРЭС "Красная Звезда"-"Зых" и "Зых-Гала" 110 кВ, значительно повысившие надежность энергоснабжения основных нефтетрестов Абшерона и создавшие двустороннее питание основных подстанций 110 кВ электросети "Азэнерго". Более того, была введена в эксплуатацию новая подстанция "Зых" 110 кВ и переведен на напряжение в 35 кВ весь Азизбековский сетевой район, включая остров Артем (Пираллахи), добавили в Минэнерго РФ. Об этих и других фактах работы ТЭК во время Великой Отечественной войны можно узнать, посетив выставку "Дважды победители. Свет для жизни", организованную Минэнерго в Музее Победы на Поклонной горе.

рф

москва

азербайджан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, москва, азербайджан