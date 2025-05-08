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В Азербайджане за годы войны ввели около 50 тысяч кВт новых мощностей - 08.05.2025, ПРАЙМ
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В Азербайджане за годы войны ввели около 50 тысяч кВт новых мощностей
В Азербайджане за годы войны ввели около 50 тысяч кВт новых мощностей - 08.05.2025, ПРАЙМ
В Азербайджане за годы войны ввели около 50 тысяч кВт новых мощностей
Около 50 тысяч кВт новых электроэнергетических мощностей было введено в Азербайджане за время Великой Отечественной войны для обеспечения надежной выработки... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T07:17+0300
2025-05-08T07:17+0300
энергетика
рф
москва
азербайджан
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Около 50 тысяч кВт новых электроэнергетических мощностей было введено в Азербайджане за время Великой Отечественной войны для обеспечения надежной выработки нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго РФ. "Выработка нефтепродуктов в Баку требовала огромных энергетических ресурсов. Поэтому с самого начала войны в республике велось интенсивное строительство электростанций. Уже в 1941 году была создана ТЭЦ "Сумгаит-1" – введена в строй конденсационная турбина мощностью 24 000 кВт и теплофикационная турбина мощностью 25 000 кВт", - рассказали в пресс-службе. Также за годы войны были сооружены и введены в эксплуатацию ЛЭП ГРЭС "Красная Звезда"-"Зых" и "Зых-Гала" 110 кВ, значительно повысившие надежность энергоснабжения основных нефтетрестов Абшерона и создавшие двустороннее питание основных подстанций 110 кВ электросети "Азэнерго". Более того, была введена в эксплуатацию новая подстанция "Зых" 110 кВ и переведен на напряжение в 35 кВ весь Азизбековский сетевой район, включая остров Артем (Пираллахи), добавили в Минэнерго РФ. Об этих и других фактах работы ТЭК во время Великой Отечественной войны можно узнать, посетив выставку "Дважды победители. Свет для жизни", организованную Минэнерго в Музее Победы на Поклонной горе.
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рф, москва, азербайджан
Энергетика, РФ, МОСКВА, АЗЕРБАЙДЖАН
07:17 08.05.2025
 
В Азербайджане за годы войны ввели около 50 тысяч кВт новых мощностей

Минэнерго: в Азербайджане за годы войны ввели около 50 тысяч кВт новых мощностей

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Около 50 тысяч кВт новых электроэнергетических мощностей было введено в Азербайджане за время Великой Отечественной войны для обеспечения надежной выработки нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго РФ.
"Выработка нефтепродуктов в Баку требовала огромных энергетических ресурсов. Поэтому с самого начала войны в республике велось интенсивное строительство электростанций. Уже в 1941 году была создана ТЭЦ "Сумгаит-1" – введена в строй конденсационная турбина мощностью 24 000 кВт и теплофикационная турбина мощностью 25 000 кВт", - рассказали в пресс-службе.
Также за годы войны были сооружены и введены в эксплуатацию ЛЭП ГРЭС "Красная Звезда"-"Зых" и "Зых-Гала" 110 кВ, значительно повысившие надежность энергоснабжения основных нефтетрестов Абшерона и создавшие двустороннее питание основных подстанций 110 кВ электросети "Азэнерго". Более того, была введена в эксплуатацию новая подстанция "Зых" 110 кВ и переведен на напряжение в 35 кВ весь Азизбековский сетевой район, включая остров Артем (Пираллахи), добавили в Минэнерго РФ.
Об этих и других фактах работы ТЭК во время Великой Отечественной войны можно узнать, посетив выставку "Дважды победители. Свет для жизни", организованную Минэнерго в Музее Победы на Поклонной горе.
 
ЭнергетикаРФМОСКВААЗЕРБАЙДЖАН
 
 
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