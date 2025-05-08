https://1prime.ru/20250508/benzin-857388714.html

Россия заняла второе место в "Большой двадцатке" по дешевизне бензина

Россия заняла второе место в "Большой двадцатке" по дешевизне бензина - 08.05.2025, ПРАЙМ

Россия заняла второе место в "Большой двадцатке" по дешевизне бензина

Россия занимает второе место среди стран "Большой двадцатки" по дешевизне бензина, уступая лишь Саудовской Аравии, а самое дорогое топливо - во Франции,... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T09:15+0300

2025-05-08T09:15+0300

2025-05-08T09:15+0300

мировая экономика

саудовская аравия

индонезия

сша

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия занимает второе место среди стран "Большой двадцатки" по дешевизне бензина, уступая лишь Саудовской Аравии, а самое дорогое топливо - во Франции, подсчитало РИА Новости, изучив данные национальных статслужб. В целом в государствах "Большой двадцатки" приобрести литр топлива можно за 102,64 рубля. Вдвое дешевле он будет стоить в Саудовской Аравии - всего 50,52 рубля за литр. Немногим дороже заправиться получится в России (59,66 рубля), а тройку лидеров с наиболее доступными ценами на бензин замыкает Индонезия - 64,38 рубля за литр. При этом бензин оказался дешевле средней его стоимости в 15 проанализированных странах. Так, в первую пятерку вместе с Саудовской Аравией, Россией и Индонезией вошли США (74,97 рубля) и Бразилия (84,75 рубля). В Аргентине стоимость литра бензина составит 89,64 рубля, в Китае - 92,08 рубля, в Канаде - 94,53 рубля, в Австралии - 96,16 рубля, в Южной Корее и Японии - 97,79 рубля, в Индии и Турции - 99,42 рубля. В оставшейся части государств стоимость бензина уже превышает психологическую отметку в 100 рублей за литр: ЮАР (101,05 рубля), Мексика (101,86 рубля), Великобритания (156,46 рубля), а тройку "антилидеров" рейтинга составили Германия (159,72 рубля), Италия (164,61 рубля) и Франция (165,42 рубля).

https://1prime.ru/20250508/ekspert-857386590.html

саудовская аравия

индонезия

сша

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мировая экономика, саудовская аравия, индонезия, сша