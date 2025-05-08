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Эксперт не исключил стоимости биткоина $120 тысяч

Эксперт не исключил стоимости биткоина $120 тысяч - 08.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт не исключил стоимости биткоина $120 тысяч

После преодоления отметки в 100 тысяч долларов цена биткоина (BTC) способна дойти и до 120 тысяч, заявил РИА Новости ведущий аналитик Cifra Markets Александр... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T19:56+0300

2025-05-08T19:56+0300

2025-05-08T19:56+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. После преодоления отметки в 100 тысяч долларов цена биткоина (BTC) способна дойти и до 120 тысяч, заявил РИА Новости ведущий аналитик Cifra Markets Александр Крайко. Ранее в четверг на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин преодолел отметку в 100 тысяч долларов, впервые с начала февраля, и к 18.32 мск дорожает за последние сутки на 3,57%, до 100 513 долларов. "Биткоин взял планку в 100 тысяч долларов. Это сильный сигнал — несмотря на возможные коррекции и фазы охлаждения, тренд остаётся восходящим. Золото тоже идёт вверх, что говорит о растущем недоверии к доллару и глобальной экономической политике. BTC на фоне этого выглядит всё более устойчиво. Интерес растёт не только у розницы, но и у крупных игроков. Прогноз остаётся прежним: 120 тысяч долларов по биткоину — реальная цель на горизонте", - рассказал Крайко. "Среди главных причин текущего ралли — запуск масштабной программы экономического стимулирования в Китае, предусматривающей вливание более 130 миллиардов долларов. Это увеличило интерес к рисковым активам, включая криптовалюты. Кроме того, заявления Дональда Трампа о грядущих "очень позитивной новости" усилили ожидания инвесторов и стали дополнительным драйвером роста", - поясняет эксперт. Наконец, институциональный интерес к биткоину продолжает усиливаться, чему способствуют стабильные притоки капитала в биткоиновые ETF (торгуемые на биржах фонды) — этот тренд повышает доверие к цифровым активам в глазах крупных игроков, добавляет он. Аналитик также отмечает, что вслед за биткоином наблюдается повышенная активность в секторе альткоинов, рост интереса к ним связан с перераспределением ликвидности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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