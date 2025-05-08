Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт не исключил стоимости биткоина $120 тысяч - 08.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Криптовалюта Ethereum - ПРАЙМ, 1920Криптовалюта
https://1prime.ru/20250508/bitkoin-857404240.html
Эксперт не исключил стоимости биткоина $120 тысяч
Эксперт не исключил стоимости биткоина $120 тысяч - 08.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт не исключил стоимости биткоина $120 тысяч
После преодоления отметки в 100 тысяч долларов цена биткоина (BTC) способна дойти и до 120 тысяч, заявил РИА Новости ведущий аналитик Cifra Markets Александр... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T19:56+0300
2025-05-08T19:56+0300
криптовалюта
binance
биткоин
https://cdnn.1prime.ru/img/83430/96/834309658_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71c1339a4a97f0288aae77628d6352b5.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. После преодоления отметки в 100 тысяч долларов цена биткоина (BTC) способна дойти и до 120 тысяч, заявил РИА Новости ведущий аналитик Cifra Markets Александр Крайко. Ранее в четверг на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин преодолел отметку в 100 тысяч долларов, впервые с начала февраля, и к 18.32 мск дорожает за последние сутки на 3,57%, до 100 513 долларов. "Биткоин взял планку в 100 тысяч долларов. Это сильный сигнал — несмотря на возможные коррекции и фазы охлаждения, тренд остаётся восходящим. Золото тоже идёт вверх, что говорит о растущем недоверии к доллару и глобальной экономической политике. BTC на фоне этого выглядит всё более устойчиво. Интерес растёт не только у розницы, но и у крупных игроков. Прогноз остаётся прежним: 120 тысяч долларов по биткоину — реальная цель на горизонте", - рассказал Крайко. "Среди главных причин текущего ралли — запуск масштабной программы экономического стимулирования в Китае, предусматривающей вливание более 130 миллиардов долларов. Это увеличило интерес к рисковым активам, включая криптовалюты. Кроме того, заявления Дональда Трампа о грядущих "очень позитивной новости" усилили ожидания инвесторов и стали дополнительным драйвером роста", - поясняет эксперт. Наконец, институциональный интерес к биткоину продолжает усиливаться, чему способствуют стабильные притоки капитала в биткоиновые ETF (торгуемые на биржах фонды) — этот тренд повышает доверие к цифровым активам в глазах крупных игроков, добавляет он. Аналитик также отмечает, что вслед за биткоином наблюдается повышенная активность в секторе альткоинов, рост интереса к ним связан с перераспределением ликвидности.
https://1prime.ru/20250422/analitiki-856920390.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83430/96/834309658_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7b714e8629e8f80e87f06986511248b0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
binance, биткоин
Криптовалюта, Binance, Биткоин
19:56 08.05.2025
 
Эксперт не исключил стоимости биткоина $120 тысяч

Эксперт Крайко: биткоин по $120 тысяч после преодоления $100 тысяч уже на горизонте

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСувенирные монеты с логотипами криптовалюты.
Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты. - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. После преодоления отметки в 100 тысяч долларов цена биткоина (BTC) способна дойти и до 120 тысяч, заявил РИА Новости ведущий аналитик Cifra Markets Александр Крайко.
Ранее в четверг на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин преодолел отметку в 100 тысяч долларов, впервые с начала февраля, и к 18.32 мск дорожает за последние сутки на 3,57%, до 100 513 долларов.
"Биткоин взял планку в 100 тысяч долларов. Это сильный сигнал — несмотря на возможные коррекции и фазы охлаждения, тренд остаётся восходящим. Золото тоже идёт вверх, что говорит о растущем недоверии к доллару и глобальной экономической политике. BTC на фоне этого выглядит всё более устойчиво. Интерес растёт не только у розницы, но и у крупных игроков. Прогноз остаётся прежним: 120 тысяч долларов по биткоину — реальная цель на горизонте", - рассказал Крайко.
Биткоин
Инвесторы в поисках защитных активов возвращаются к биткоину
22 апреля, 14:39
"Среди главных причин текущего ралли — запуск масштабной программы экономического стимулирования в Китае, предусматривающей вливание более 130 миллиардов долларов. Это увеличило интерес к рисковым активам, включая криптовалюты. Кроме того, заявления Дональда Трампа о грядущих "очень позитивной новости" усилили ожидания инвесторов и стали дополнительным драйвером роста", - поясняет эксперт.
Наконец, институциональный интерес к биткоину продолжает усиливаться, чему способствуют стабильные притоки капитала в биткоиновые ETF (торгуемые на биржах фонды) — этот тренд повышает доверие к цифровым активам в глазах крупных игроков, добавляет он.
Аналитик также отмечает, что вслед за биткоином наблюдается повышенная активность в секторе альткоинов, рост интереса к ним связан с перераспределением ликвидности.
 
КриптовалютаBinanceБиткоин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала