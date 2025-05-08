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Россия и КНР будут содействовать новым странам БРИКС в интеграции

Россия и КНР будут содействовать новым странам БРИКС в интеграции - 08.05.2025, ПРАЙМ

Россия и КНР будут содействовать новым странам БРИКС в интеграции

РФ и КНР будут оказывать содействие новым государствам БРИКС в процессе гармоничной интеграции в механизмы сотрудничества объединения, говорится в совместном... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T18:20+0300

2025-05-08T18:20+0300

2025-05-08T18:20+0300

китай

россия

брикс

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. РФ и КНР будут оказывать содействие новым государствам БРИКС в процессе гармоничной интеграции в механизмы сотрудничества объединения, говорится в совместном заявлении двух стран. Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху опубликовано в четверг на сайте Кремля. "Стороны будут оказывать содействие новым государствам БРИКС в процессе гармоничной интеграции в механизмы сотрудничества объединения, продолжат способствовать повышению его международного авторитета и выстраиванию прочных связей с развивающимися странами, в том числе посредством вовлечения государств-партнеров в сотрудничество в рамках объединения и укрепления форматов "БРИКС плюс"/ "аутрич", - говорится в заявлении. Кроме того, Россия и Китай выразили готовность совместно с другими участниками БРИКС содействовать развитию стратегического сотрудничества в рамках объединения по всем трем направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные контакты. Также стороны договорились вносить вклад в наращивание взаимодействия в формате БРИКС в сферах торговли, финансов, добычи полезных ископаемых, цифровой экономики, общественного здравоохранения, технологий и инноваций, искусственного интеллекта, взаимосвязанности и государственного управления, содействовать выработке общих подходов и сотрудничеству по использованию национальных валют, а также по реформе мировой валютно-финансовой системы, устойчивому развитию, продовольственной и энергетической безопасности, адаптации к последствиям изменения климата, углеродному регулированию и другим вопросам.

https://1prime.ru/20250505/briks-857288698.html

китай

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китай, россия, брикс