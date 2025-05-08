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Россия и КНР будут содействовать новым странам БРИКС в интеграции - 08.05.2025, ПРАЙМ
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Россия и КНР будут содействовать новым странам БРИКС в интеграции
Россия и КНР будут содействовать новым странам БРИКС в интеграции - 08.05.2025, ПРАЙМ
Россия и КНР будут содействовать новым странам БРИКС в интеграции
РФ и КНР будут оказывать содействие новым государствам БРИКС в процессе гармоничной интеграции в механизмы сотрудничества объединения, говорится в совместном... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T18:20+0300
2025-05-08T18:20+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. РФ и КНР будут оказывать содействие новым государствам БРИКС в процессе гармоничной интеграции в механизмы сотрудничества объединения, говорится в совместном заявлении двух стран. Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху опубликовано в четверг на сайте Кремля. "Стороны будут оказывать содействие новым государствам БРИКС в процессе гармоничной интеграции в механизмы сотрудничества объединения, продолжат способствовать повышению его международного авторитета и выстраиванию прочных связей с развивающимися странами, в том числе посредством вовлечения государств-партнеров в сотрудничество в рамках объединения и укрепления форматов "БРИКС плюс"/ "аутрич", - говорится в заявлении. Кроме того, Россия и Китай выразили готовность совместно с другими участниками БРИКС содействовать развитию стратегического сотрудничества в рамках объединения по всем трем направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные контакты. Также стороны договорились вносить вклад в наращивание взаимодействия в формате БРИКС в сферах торговли, финансов, добычи полезных ископаемых, цифровой экономики, общественного здравоохранения, технологий и инноваций, искусственного интеллекта, взаимосвязанности и государственного управления, содействовать выработке общих подходов и сотрудничеству по использованию национальных валют, а также по реформе мировой валютно-финансовой системы, устойчивому развитию, продовольственной и энергетической безопасности, адаптации к последствиям изменения климата, углеродному регулированию и другим вопросам.
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китай, россия, брикс
КИТАЙ, РОССИЯ, БРИКС
18:20 08.05.2025
 
Россия и КНР будут содействовать новым странам БРИКС в интеграции

Россия и КНР будут содействовать новым странам БРИКС в интеграции в механизмы объединения

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
XVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. РФ и КНР будут оказывать содействие новым государствам БРИКС в процессе гармоничной интеграции в механизмы сотрудничества объединения, говорится в совместном заявлении двух стран.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху опубликовано в четверг на сайте Кремля.
"Стороны будут оказывать содействие новым государствам БРИКС в процессе гармоничной интеграции в механизмы сотрудничества объединения, продолжат способствовать повышению его международного авторитета и выстраиванию прочных связей с развивающимися странами, в том числе посредством вовлечения государств-партнеров в сотрудничество в рамках объединения и укрепления форматов "БРИКС плюс"/ "аутрич", - говорится в заявлении.
Пшеница - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
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Кроме того, Россия и Китай выразили готовность совместно с другими участниками БРИКС содействовать развитию стратегического сотрудничества в рамках объединения по всем трем направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные контакты.
Также стороны договорились вносить вклад в наращивание взаимодействия в формате БРИКС в сферах торговли, финансов, добычи полезных ископаемых, цифровой экономики, общественного здравоохранения, технологий и инноваций, искусственного интеллекта, взаимосвязанности и государственного управления, содействовать выработке общих подходов и сотрудничеству по использованию национальных валют, а также по реформе мировой валютно-финансовой системы, устойчивому развитию, продовольственной и энергетической безопасности, адаптации к последствиям изменения климата, углеродному регулированию и другим вопросам.
 
КИТАЙРОССИЯБРИКС
 
 
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