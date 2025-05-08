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Бутылка качественного российского вина не может стоить меньше 500 рублей

Бутылка качественного российского вина не может стоить меньше 500 рублей - 08.05.2025, ПРАЙМ

Бутылка качественного российского вина не может стоить меньше 500 рублей

Бутылка качественного российского вина сегодня не может стоить меньше 500 рублей, заявил РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T03:46+0300

2025-05-08T03:46+0300

2025-05-08T03:46+0300

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абрау-дюрсо

краснодарский край

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АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 8 мая - ПРАЙМ. Бутылка качественного российского вина сегодня не может стоить меньше 500 рублей, заявил РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин. "По моему мнению, бутылка качественного вина сегодня не может стоить меньше 500 рублей", - сказал он. При этом Катаржин заметил, что "вовсе не значит, что все, что дешевле, невозможно пить". "Благодаря принятым законам сейчас интересы потребителей надежно защищены. Если на бутылке написано "российское вино", то оно стопроцентно произведено из отечественного винограда", - добавил собеседник агентства. "Бутылка вина менее чем за 500 рублей не будет подделкой, опасной для потребления, оно просто окажется ниже по качеству", - подчеркнул Катаржин. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 10 мая в 10.00 мск.

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бизнес, россия, абрау-дюрсо, краснодарский край