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Иностранные компании заинтересованы в возвращении в Россию, заявил Дмитриев - 08.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250508/dmitriev-857391385.html
Иностранные компании заинтересованы в возвращении в Россию, заявил Дмитриев
Иностранные компании заинтересованы в возвращении в Россию, заявил Дмитриев - 08.05.2025, ПРАЙМ
Иностранные компании заинтересованы в возвращении в Россию, заявил Дмитриев
Многие иностранные компании заинтересованы в возвращении в Россию, и такие переговоры идут, в основном не публично, заявил журналистам глава Российского фонда... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T12:14+0300
2025-05-08T12:14+0300
экономика
бизнес
россия
кирилл дмитриев
иностранные компании
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Многие иностранные компании заинтересованы в возвращении в Россию, и такие переговоры идут, в основном не публично, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. "Во-первых, мы видим, что действительно идет много дискуссий, и многие компании заинтересованы, в основном не публично. Но один из хороших индикаторов, это мы видим, все больше регистрации иностранных товарных знаков, и многие сейчас этим заняты. Поэтому, безусловно, бизнес, он очень чувствителен к тому, что происходит в геополитической сфере, и многие бизнесы действительно подтверждают свой интерес и ведут прямые переговоры, в том числе очень активные", - сказал Дмитриев в кулуарах российско-китайских переговоров. Он отметил, что речь идет о предприятиях в различных секторах. Он также подтвердил свой прогноз, что первый факт возвращения может быть уже во втором квартале. "Я думаю, прогноз сохраняется, мы уже видим, что некоторые компании возвращаются, просто это идет не особо публично, но безусловно этот процесс уже идет", - подчеркнул он.
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бизнес, россия, кирилл дмитриев, иностранные компании
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Кирилл Дмитриев, иностранные компании
12:14 08.05.2025
 
Иностранные компании заинтересованы в возвращении в Россию, заявил Дмитриев

Дмитриев: идут переговоры по возможному возвращению иностранных компаний в Россию

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкМагазин IKEA в Москве
Магазин IKEA в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025Магазин IKEA в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Многие иностранные компании заинтересованы в возвращении в Россию, и такие переговоры идут, в основном не публично, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Во-первых, мы видим, что действительно идет много дискуссий, и многие компании заинтересованы, в основном не публично. Но один из хороших индикаторов, это мы видим, все больше регистрации иностранных товарных знаков, и многие сейчас этим заняты. Поэтому, безусловно, бизнес, он очень чувствителен к тому, что происходит в геополитической сфере, и многие бизнесы действительно подтверждают свой интерес и ведут прямые переговоры, в том числе очень активные", - сказал Дмитриев в кулуарах российско-китайских переговоров.
Он отметил, что речь идет о предприятиях в различных секторах.
Он также подтвердил свой прогноз, что первый факт возвращения может быть уже во втором квартале. "Я думаю, прогноз сохраняется, мы уже видим, что некоторые компании возвращаются, просто это идет не особо публично, но безусловно этот процесс уже идет", - подчеркнул он.
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ЭкономикаБизнесРОССИЯКирилл Дмитриевиностранные компании
 
 
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