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Димтриев рассказал о совместных проекта России и Китая
Димтриев рассказал о совместных проекта России и Китая - 08.05.2025, ПРАЙМ
Димтриев рассказал о совместных проекта России и Китая
Более 800 миллиардов рублей вложено в совместные проекты Китая и России, инвестиции в совместные проекты будут наращиваться и смогут утроиться в ближайшие... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T15:04+0300
2025-05-08T15:04+0300
2025-05-08T15:04+0300
экономика
китай
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Более 800 миллиардов рублей вложено в совместные проекты Китая и России, инвестиции в совместные проекты будут наращиваться и смогут утроиться в ближайшие несколько лет, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Мы видим, что такие инвестиции в совместные проекты будут наращиваться, уже более 800 миллиардов рублей вложено в совместные российско-китайские проекты. Мы считаем, что этот объем в том числе благодаря соглашению по поддержке инвестиций может утроиться в ближайшие несколько лет", - сказал он в кулуарах российско-китайских переговоров.
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Экономика, КИТАЙ, Кирилл Дмитриев, РОССИЯ
Димтриев рассказал о совместных проекта России и Китая
Дмитриев: более 800 млрд рублей вложено в совместные проекты КНР и РФ, они могут утроиться
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Более 800 миллиардов рублей вложено в совместные проекты Китая и России, инвестиции в совместные проекты будут наращиваться и смогут утроиться в ближайшие несколько лет, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы видим, что такие инвестиции в совместные проекты будут наращиваться, уже более 800 миллиардов рублей вложено в совместные российско-китайские проекты. Мы считаем, что этот объем в том числе благодаря соглашению по поддержке инвестиций может утроиться в ближайшие несколько лет", - сказал он в кулуарах российско-китайских переговоров.
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