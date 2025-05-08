https://1prime.ru/20250508/dmitriev-857396719.html

Димтриев рассказал о совместных проекта России и Китая

Димтриев рассказал о совместных проекта России и Китая - 08.05.2025, ПРАЙМ

Димтриев рассказал о совместных проекта России и Китая

Более 800 миллиардов рублей вложено в совместные проекты Китая и России, инвестиции в совместные проекты будут наращиваться и смогут утроиться в ближайшие... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T15:04+0300

2025-05-08T15:04+0300

2025-05-08T15:04+0300

экономика

китай

кирилл дмитриев

россия

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Более 800 миллиардов рублей вложено в совместные проекты Китая и России, инвестиции в совместные проекты будут наращиваться и смогут утроиться в ближайшие несколько лет, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Мы видим, что такие инвестиции в совместные проекты будут наращиваться, уже более 800 миллиардов рублей вложено в совместные российско-китайские проекты. Мы считаем, что этот объем в том числе благодаря соглашению по поддержке инвестиций может утроиться в ближайшие несколько лет", - сказал он в кулуарах российско-китайских переговоров.

https://1prime.ru/20250508/sotrudnichestvo-857395495.html

китай

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китай, кирилл дмитриев, россия