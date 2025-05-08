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Доллар укрепляется в ожидании подписания торгового договора США с Британией

Доллар укрепляется в ожидании подписания торгового договора США с Британией - 08.05.2025, ПРАЙМ

Доллар укрепляется в ожидании подписания торгового договора США с Британией

Стоимость доллара к мировым валютам, в том числе евро и иене, поднимается в четверг днем, инвесторы ожидают объявления торговой сделки США, а также решения... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T13:01+0300

2025-05-08T13:01+0300

2025-05-08T13:01+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам, в том числе евро и иене, поднимается в четверг днем, инвесторы ожидают объявления торговой сделки США, а также решения Банка Англии по ставке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.46 мск курс евро к доллару снижается до 1,1291 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1301 доллара за евро, курс фунта стерлингов к доллару уменьшается до 1,3272 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3293 доллара. Курс доллара к иене растёт до 144,81 иены с уровня предыдущего закрытия в 143,79 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,2%, до 100,11 пункта. Американская валюта может получить позитив от новостей, касающихся внешней торговли США. Ранее в четверг газета New York Times со ссылкой на три источника сообщила, что президент страны Дональд Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией. В свою очередь позитивом для евро может послужить то, что промышленное производство в Германии в марте выросло на 3% в месячном выражении, тогда как аналитики ожидали увеличения только на 0,8%. Позднее в четверг британский центробанк проведёт своё заседание. Аналитики полагают, что он снизит учётную ставку до 4,25% с 4,5%.

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доллар, рынок, торги, сша, великобритания