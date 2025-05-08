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Президент Эфиопии прилетел в Россию на празднование 80-летия Победы - 08.05.2025, ПРАЙМ
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Президент Эфиопии прилетел в Россию на празднование 80-летия Победы
Президент Эфиопии прилетел в Россию на празднование 80-летия Победы - 08.05.2025, ПРАЙМ
Президент Эфиопии прилетел в Россию на празднование 80-летия Победы
Президент Эфиопии Тайе Ацкеселассие прилетел в Россию на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил телеканал "Россия 24" в... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T08:37+0300
2025-05-08T08:37+0300
эфиопия
россия
9 мая
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент Эфиопии Тайе Ацкеселассие прилетел в Россию на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил телеканал "Россия 24" в прямом эфире. В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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эфиопия, россия, 9 мая
Эфиопия, РОССИЯ, 9 мая
08:37 08.05.2025
 
Президент Эфиопии прилетел в Россию на празднование 80-летия Победы

Президент Эфиопии Ацкеселассие прилетел в Россию на торжества по случаю 80-летия Победы

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент Эфиопии Тайе Ацкеселассие прилетел в Россию на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил телеканал "Россия 24" в прямом эфире.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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