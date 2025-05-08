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Президент Эфиопии прилетел в Россию на празднование 80-летия Победы

Президент Эфиопии прилетел в Россию на празднование 80-летия Победы - 08.05.2025, ПРАЙМ

Президент Эфиопии прилетел в Россию на празднование 80-летия Победы

Президент Эфиопии Тайе Ацкеселассие прилетел в Россию на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил телеканал "Россия 24" в... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T08:37+0300

2025-05-08T08:37+0300

2025-05-08T08:37+0300

эфиопия

россия

9 мая

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент Эфиопии Тайе Ацкеселассие прилетел в Россию на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил телеканал "Россия 24" в прямом эфире. В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

https://1prime.ru/20250507/vuchich-857374475.html

эфиопия

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эфиопия, россия, 9 мая